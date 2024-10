Liam Lawson hoeft niet op een zachte landing te rekenen, wanneer hij in Austin weer in de Visa RB mag stappen. Red Bull-teambaas Christian Horner bevestigt dat de Nieuw-Zeelander zijn Formule 1-avontuur inderdaad begint met een gridstraf. Lawson vervangt tijdens de Amerikaanse Grand Prix voor het eerst Daniel Ricciardo.

Lawson krijgt de gridstraf, omdat zijn Visa RB-bolide het aantal toegewezen motoren voor het seizoen heeft overschreden. Elke coureur mag tijdens het 2024-seizoen vier verschillende motoren gebruiken, maar de opvolger van Daniel Ricciardo gaat in Austin al gelijk over dit aantal heen.

Red Bull-adviseur Helmut Marko waarschuwde eerder al dat Lawson “waarschijnlijk tien plaatsen moet inleveren in de sprintrace”. Horner bevestigt nu de aankomende straf van de nieuwe Visa RB-coureur.

“In Austin krijgt hij sowieso een motorstraf”, vertelt Horner in de F1 Nation-podcast. “Dus hij heeft een beetje een zachte landing, of zachte terugkeer.” Toch betekent dat niet dat Lawson niet gelijk aan hard aan de bak moet in Austin. “Hij zal natuurlijk worden afgemeten aan zijn teamgenoot.”

Yuki Tsunoda

Het is niet de eerste keer dat Lawson het tegen teamgenoot Yuki Tsunoda moet opnemen. Ook vorig jaar als vervanger van de toen geblesseerde Ricciardo mocht de Nieuw-Zeelander zich vijf races lang bewijzen tegen de Japanner. “Vorig jaar was hij erg snel tegen hem, ik denk dat Yuki dit jaar weer een versnelling hoger is gegaan, dus het wordt fascinerend om te zien hoe snel hij zich aanpast, hoe snel hij weer verder kan”, aldus Horner.

