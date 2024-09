Liam Lawson maakt zich op voor de GP van de Verenigde Staten in Austin – na maanden van speculatie kon hij donderdag bevestigen dat hij het stoeltje van Visa RB-coureur Daniel Ricciardo overneemt. Volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko zal de eerste race van Liam Lawson echter ‘niet heel representatief zijn’. De Nieuw-Zeelander riskeert namelijk een gridstraf.

Het is een publiek geheim dat Helmut Marko altijd een zwak heeft gehad voor Liam Lawson. De 81-jarige Oostenrijker heeft meermaals laten doorschemeren dat Visa RB jonge coureurs moet opleiden – Lawson zou dus vroeg of laat wel zijn kans krijgen bij de Italiaanse renstal. Donderdag kwam er dan eindelijk witte rook voor de 22-jarige reservecoureur; Daniel Ricciardo moet zijn stoeltje vanaf de GP in Austin afstaan.

Echter, de Red Bull-protegé hoeft geen warm welkom te verwachten tijdens zijn eerste raceweekend op de grid. Volgens Marko zal hij direct een motorwissel krijgen, waardoor hij een gridstraf van tien plaatsen riskeert. “Zijn eerste race zal niet zo relevant zijn omdat hij een motorstraf krijgt,” onthulde de Oostenrijker tegenover Motorsport-Total.com. “Hij moet waarschijnlijk tien plaatsen inleveren in de sprintrace, dus dat zal het niet makkelijker maken.” Marko zal zich nog wat verder in de reglementen moeten verdiepen – als Lawson daadwerkelijk een gridstraf krijgt, moet hij deze tijdens de hoofdrace uitzitten.

Gelukkig is Liam Lawson wel wat gewend. De reservecoureur heeft al vijf raceweekenden achter de rug in de koningsklasse. In 2023 maakte hij zijn debuut tijdens de GP van Zandvoort. Hij verving destijds Daniel Ricciardo, die zijn pols had gebroken door een crash in de vrije training. In vijf races stelde zijn vervanger niet teleur; in Singapore scoorde Lawson zelfs twee WK-punten voor het toenmalige AlphaTauri.

