Liam Lawson is officieel terug in de Formule 1- na vijf invalbeurten in 2023 mag hij vanaf de GP in Austin het stoeltje van Daniel Ricciardo overnemen. De Nieuw-Zeelander kijkt uit naar deze nieuwe kans om zich te bewijzen, al zit niet iedereen te wachten op zijn komst. Fans van Ricciardo belagen de 22-jarige Lawson op sociale media en wensen hem een miserabel seizoen toe.

Het hing al een tijdje in de lucht, maar sinds donderdag is het officieel: Liam Lawson neemt het stoeltje over van Daniel Ricciardo. “Ik droom al van kinds af aan van de Formule 1”, schreef de jonge coureur op sociale media. “Nu komt die droom eindelijk uit. Ik wil Visa RB en Red Bull graag bedanken voor deze kans, ik kan niet wachten om aan het werk te gaan.”

Toetsenbordridders

De 22-jarige Lawson geniet veel steun in de reacties onder zijn bericht, maar er zijn ook Ricciardo-fans die teleurgesteld zijn over de vervanging van hun favoriete coureur. Sommigen gaan erg ver en reageren hun boosheid af op Lawson. “Een overschatte rookie.” “Je hebt nog niks bereikt.” “Ik hoop dat je team laatste wordt.” “Niemand wil jou.” Dit zijn slechts enkele voorbeelden van het commentaar op X. Het leidde tot meerdere steunbetuigingen van prominente figuren in de Formule 1.

“Laat die jongen met rust”, reageerde journalist Matt Gallagher. “Liam Lawson heeft niets te maken met de hele situatie rondom Daniel Ricciardo. Hij heeft zijn plekje in de Formule 1 eerlijk verdiend.” Het is niet de eerste keer dat een coureur onder vuur komt te liggen op sociale media. Regerend wereldkampioen Max Verstappen heeft het al vaker aan de stok gehad met online haters. De Nederlander rekende geheel op eigen wijze af met deze zogenaamde ’toetsenbordridders’. “Die kunnen de pot op!”, adviseerde hij na de Hongaarse GP.

