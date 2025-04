Het team van Haas kijkt terug op een ‘geweldig’ raceweekend in Bahrein. Na zevenenvijftig zinderende ronden eindigden coureurs Esteban Ocon en Oliver Bearman respectievelijk op de achtste en tiende plaats. Een prachtresultaat, mede omdat de Amerikaanse renstal slechts een paar jaar geleden alleen maar kon dromen van een dubbele finish in de punten. Haas bezet op dit moment de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap.

Met name rookie Oliver Bearman gooide hoge ogen tijdens de GP van Bahrein. De jonge Brit reed een indrukwekkende inhaalrace – vanaf de achterste startplek vocht hij zich een weg naar de top tien. Na een moeizame kwalificatie revancheerde hij zich al bij de start door direct vijf plaatsen goed te maken. Toegegeven, de timing van de safety car kwam hem goed uit, al wist hij zich in de slotfase van de race ook kranig te verweren tegen de aanvallen van Mercedes-coureur Kimi Antonelli en Williams-veteraan Alex Albon.

Bearman ‘trots’ op GP Bahrein

“Ik voel me echt goed,” grijnsde een opgetogen Bearman na afloop van de race. “Het was een geweldige race, hij vloog voorbij. Die laatste twintig ronden na de herstart stond ik onder grote druk om mijn positie te behouden. Het was een zware race, maar ik ben zo blij dat ik een punt voor het team heb kunnen pakken na die zeer slechte kwalificatie gisteren.” De Brit gaf toe dat de timing van de safety car hem goed uitkwam, al wilde hij ook benadrukken dat hij in de openingsfase van de race over veel snelheid beschikte.

LEES OOK: 'Jack Doohan tot de zomerstop verzekerd van stoeltje bij Alpine'

“Natuurlijk hadden we geluk met de safety car, maar ik voelde me erg sterk in de eerste stint,” lichtte de Haas-coureur toe. “De tweede helft was, op de harde band, iets lastiger – ik geloof dat ik ook de enige was op de harde compound. Ik moest gewoon mijn positie behouden, wat niet zo makkelijk is met een aantal snelle auto’s die in je nek hijgen. Ik ben erg trots op mijn prestaties van vandaag.” De tiende plek betekende ook de derde puntenfinish in vier races voor de jonge Brit.

Teamgenoot Esteban Ocon scoorde ook de nodige punten in Bahrein – hij kwam als achtste over de eindstreep. De Fransman was zichtbaar opgelucht met zijn finish, mede omdat hij zaterdag crashte in de kwalificatie. “Ik ben superblij voor het team,” verklaarde hij. “Gisteren stelde ik teleur door die fout te maken. Er zat veel meer potentie in de auto. Gelukkig verliep alles vandaag zoals gepland. We hadden een geweldige start en dankzij een agressieve strategie konden we direct meevechten voor de punten.”

