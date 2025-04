Oliver Bearman is dit raceweekend terug op de plek waar hij zijn Formule 1-carriere debuut maakte. Ruim een jaar geleden ontving hij een oproep van Ferrari om de door een blindedarmontsteking gevelde Carlos Sainz te vervangen tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Sindsdien is er veel veranderd in het leven van de 19-jarige Haas-coureur, die komende zondag hoopt beter voorbereid te zijn voor de race die altijd een speciaal plekje in zijn hart zal hebben.

Tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië in 2024 verving Oliver Bearman de door een blindedarmontsteking gevelde Carlos Sainz met verve. Hij behaalde een zevende plaats, mede dankzij enkele fraaie inhaalacties. Ruim een jaar later is hij terug in Jeddah, ditmaal als Haas-coureur, waar hij op de persconferentie terugblikt op zijn Formule 1-debuut. “Dat was een gek weekend. Ik hoop dat ik fysiek wat sterker ben dan 12 maanden geleden, want het was echt een zware race”, herinnert hij zich nog goed. “Om een jaar later terug te komen is een heel speciaal gevoel en ik hou er altijd van om op dit circuit te rijden. Het wordt mijn derde keer en ik heb hier altijd wel goede prestaties geleverd. Dit circuit zal altijd speciaal voor me zijn vanwege mijn debuut, dus ik ben echt blij om terug te zijn.”

Veel veranderd

Het leven van de Britse-coureur staat sindsdien op zijn kop. “Sinds mijn debuut is er veel veranderd. Zodra je Formule 1 instapt, heb je meer fans en meer mensen die je kennen, wat goede en slechte dingen met zich meebrengt”, geeft Bearman als voorbeeld. Hij merkt een duidelijk verschil op tussen Formule 1 en Formule 2. “De Formule 1 is een deel van mijn leven. Eén van de dingen die me het meest opvallen, is het vele reizen en het drukke schema. In de Formule 2 reed ik veertien races, wat toen al veel leek. Nu ben ik nog niet eens vijf races ver in mijn F1-carrière en besef ik dat het echt fulltime is, met al die extra sponsorverplichtingen, tests, en simulatorwerk.”

Bearman kijkt dan ook uit naar volgende week, wanneer er geen race op het programma staat. De Grand Prix van Saoedi-Arabië vormt namelijk het sluitstuk van de eerste triple header van het seizoen. “Ik kijk uit naar een weekje vrij volgende week en ga daar volop van genieten, want het is ook belangrijk om een goede balans te houden. Maar als het goed gaat, is het heerlijk om in de flow te zitten.”

