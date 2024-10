Geen nieuwe livery voor Williams tijdens de GP van de Verenigde Staten; het team kiest enkel voor een opvallende sticker op de achtervleugel. In samenwerking met teamsponsor en crypto-gigant Kraken zullen zes Williams-fans hun digitale ‘alter-ego’s’ terugzien op de bolides van Alex Albon en Franco Colapinto. De digitale plaatjes zijn vervaardigd door Web3-artiest Candy Apple.

Eerder kregen liefst honderdduizend Williams-fans een unieke profielfoto toegestuurd in de vorm van een verzamelbaar digitaal plaatje. Deze zijn ontworpen door de toonaangevende Web3-artiest Candy Apple en verwijzen naar de rijke historie van het team. In aanloop naar de GP in Austin worden zes van deze afbeeldingen op de achtervleugel van de Williams-bolide geplakt.

Subtiele wijzigingen

Na meerdere stemrondes hebben de Grid Pass-houders hun favoriete designs gekozen. Tijdens de aanstaande GP van de Verenigde Staten zullen deze voor het eerst verschijnen op de achtervleugel van de FW46. James Bower, commercieel directeur van Williams, is verheugd dat hij de fans op deze manier bij het team kan betrekken. “We zijn altijd op zoek naar innovatieve manieren om onze geschiedenis en ambitie te delen met onze supporters”, liet hij weten. “Deze collectie van digitale afbeeldingen is daar een mooi voorbeeld van.”

Het is de derde keer dit jaar dat Williams een subtiele wijziging aanbrengt in de livery. Tijdens de GP in Silverstone debuteerde de Britse vlag al op de flanken van de FW46 en in Monaco racete het team met een sticker van het roze Duracell-konijntje op de luchtinlaat. Een geheel nieuwe kleurstelling bleef tot nu toe uit.

De nieuwe achtervleugel van de Williams FW46 (Williams Racing)

