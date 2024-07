Williams heeft een speciale livery onthuld voor de aankomende Grand Prix van Groot-Brittannië. De Engelsen hebben een levensgrote ‘Union Jack’ aangebracht op de flanken van de FW46. Wie even goed kijkt, ziet dat de Britse vlag is voorzien van de namen van alle medewerkers van het team. In totaal staan er meer dan duizend krabbels op de auto, als eerbetoon aan het eigen personeel.

Williams wil deze speciale livery ook gebruiken om een bijzondere week vol festiviteiten in te luiden, waarbij men stilstaat bij het Britse erfgoed van het team. In de Formule 1 wordt de ploeg uiteraard vertegenwoordigd door de Brits-Thaise Alex Albon, maar ook in de lagere klassen is Williams trots op de bijdragen van Zak O’Sullivan (Formule 2) en Luke Browning (Formule 3). Beiden zijn van Britse komaf.

De toeschouwers op Silverstone kunnen het aankomende weekend ook genieten van demonstratierondjes van oud-wereldkampioen Jenson Button en de Williams FW22, diens eerste Formule 1-auto. Het is te hopen dat de speciale livery wat oplevert tijdens de thuisrace in Groot-Brittannië – het team kende tot nu toe een wisselvallig seizoen en heeft pas twee WK-punten gescoord.

Williams’ speciale livery voor de thuisrace in Sivlerstone (Williams Racing)

