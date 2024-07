De krachtmeting tussen Max Verstappen en Lando Norris tijdens de GP van Oostenrijk gaf het Formule 1-seizoen weer een belangrijke impuls. Toegegeven, het verschil in punten tussen de twee kemphanen is momenteel nog te groot om echt van een titelstrijd te spreken, maar in de afgelopen races werd wel duidelijk dat beiden altijd kans maken op de winst. De stijgende kaartverkoop voor de GP van Groot-Brittannië zegt genoeg.

Het circuit van Silverstone had de afgelopen maanden moeite met het slijten van toegangskaartjes. Waar er vorig jaar bijna een half miljoen toeschouwers op het Britse nummer afkwamen, bleven er in 2024 veel tickets over. Circuitbaas Stuart Pringle legde de schuld bij de dominantie van Red Bull en Max Verstappen – de Formule 1 zou volgens hem te voorspelbaar zijn geworden om de race live bij te wonen.

Dure tickets

Verstappen verweerde zich door te stellen dat de GP van Groot-Brittannië zelf verantwoordelijk is voor de kaartverkoop. “Het Formule 1-seizoen is hartstikke leuk dit jaar, meerdere teams vechten om de overwinning”, zei hij. “Als een promotor de tribunes niet vol krijgt en iemand de schuld wil geven, kan hij beter naar zichzelf kijken. Want dan doe je toch wat fout.” De drievoudig wereldkampioen kreeg bijval van Lewis Hamilton, die zich zorgen maakte over de hoge prijzen van de toegangskaarten.

Inmiddels hoeft Pringle zich geen zorgen meer te maken. Het circuit van Silverstone heeft laten weten dat de kaartverkoop omhoog is geschoten sinds het drama in Spielberg. De Britse fans willen Lando Norris, die vervroegd moest afzwaaien tijdens de Oostenrijkse Grand Prix, massaal toejuichen tijdens zijn thuisrace.

