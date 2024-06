De Britse Grand Prix heeft moeite met het verkopen van tickets. De Formule 1 is slechts een paar weken verwijderd van de race in Silverstone, maar vooralsnog valt de kaartverkoop tegen. Waar circuitbaas Stuart Pringle de schuld bij de dominantie van Max Verstappen legde, wil Lewis Hamilton benadrukken dat de torenhoge toegangsprijzen een groter pijnpunt zijn.

Lewis Hamilton, die met zijn acht overwinningen recordhouder is op Silverstone, weet dat de Britse Grand Prix een prachtige race is. “Het is een fantastisch evenement”, zei de 39-jarige coureur in Barcelona. “Als je het van een afstandje bekijkt, zie je hoe gigantisch het is. Elke centimeter wordt benut omdat er zoveel fans op het weekend afkomen.”

Toch begrijpt Hamilton dat de opkomst dit jaar tegenvalt – en dat dat niks te maken heeft met de dominantie van Verstappen. “Ze moeten echt iets aan doen aan de prijzen van de kaarten”, zei de oud-wereldkampioen streng. “In combinatie met de stijgende kosten van levensonderhoud zijn de tickets gewoon veel te duur. Stel je voor dat je met je familie wil komen kijken – dat is gewoon extreem prijzig. Ik denk dat ze echt moeten gaan nadenken over goedkopere alternatieven.”

Het simpelste toegangskaartje voor de Britse Grand Prix gaat voor omgerekend vijfhonderd euro over de toonbank, terwijl een ticket voor de grandstand al ruim zevenhonderd euro moet kosten.

