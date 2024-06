De Britse GP is een klassieker, die in het post-corona tijdperk qua bezoekcijfers enorm aan populariteit heeft gewonnen. Vorig jaar trok de driedaagse in Silverstone 480.000 fans. Maar de kaartverkoop voor dit jaar stagneert. Volgens circuitbaas Stuart Pringle komt dat vooral door de suprematie van Max Verstappen.

Twee jaar geleden nog werden er voor de Grand Prix in recordtijd 142.000 kaarten verkocht. Na alle restricties die er door corona ook in Engeland golden, was de animo ook vorig jaar nog erg groot. Mede door alle concerten en andere activiteiten stroomde het circuitterrein met bijna een half miljoen mensen drie dagen vol.

Dat lijkt voor de komende editie, over enkele weken, volgens circuitbaas Stuart Pringle waarschijnlijk niet te gaan lukken. Er zijn nog veel kaarten onverkocht, zo vertelde hij het Britse blad Autosport. En dat komt, zo beweert Pringle, niet alleen door de hoge toegangsprijzen (op X rekende een volger uit dat de race in Silverstone met twee kinderen en twee volwassenen zonder accommodatie en reiskosten ruim €1500 kost).

LEES OOK: Eddie Jordan zou Max Verstappen raceverbod hebben opgelegd

“Als er een grote kans is dat dezelfde coureur telkens weer op de hoogste trede van het podium staat en de spanning eigenlijk al weg is, neemt dat wat van de glans weg”, meent de circuitbaas, die daarmee doelt op Red Bulls Max Verstappen. Hij won in 2023 liefst 19 van de 22 GP’s. Pringle: “Vorig jaar was erg repetitief omdat één team domineerde en dit seizoen op dezelfde manier is begonnen. Ik besef dat we hiervoor jaren hebben gehad waarin een Britse coureur (Lewis Hamilton, red) domineerde, maar dat vonden we als organisator niet zo erg…”

Dat een Grand Prix-bezoek, en niet alleen in Engeland, tegenwoordig prijzig is, is in Pringle’s optiek onvermijdbaar. “Je kunt het goedkoper maken. Maar we hebben nu eenmaal dure rekeningen (fee van rechtenhouder FOM, red) die we moeten betalen.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).