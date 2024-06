Het was een opmerkelijk bericht: problemen met de kaartverkoop in Silverstone, met Max Verstappen als de grote boosdoener. Zelf keek de Nederlander er ook van op, zo blijkt in Spanje. “Het lijkt me nou niet echt mijn schuld.”

Circuitbaas Stuart Pringle liet in het Britse blad Autosport optekenen dat de kaartverkoop voor de Britse Grand Prix tegenvalt: vele kaarten blijken vooralsnog onverkocht. Dat komt volgens critici door hoge toegangsprijzen, maar Pringle wijst op de dominantie van Red Bull en Verstappen de afgelopen jaren.

“Als er een grote kans is dat dezelfde coureur telkens weer op de hoogste trede van het podium staat en de spanning eigenlijk al weg is, neemt dat wat van de glans weg”, meent de circuitbaas.

De Nederlander kan weinig met die redenering. “Het Formule 1-seizoen is hartstikke leuk dit jaar, meerdere teams vechten om de overwinning. Als een promotor de tribunes niet vol krijgt en iemand de schuld wil geven, kan hij beter naar zichzelf kijken. Want dan doe je toch wat fout.”

