Ondanks het nieuwe partnerschap met Haas overweegt Toyota geen terugkeer naar de Formule 1. Het team behaalde tussen 2002 en 2009 gematigd succes in de koningsklasse, maar houdt het voorlopig bij een samenwerking met de Amerikaanse renstal. Er zijn geen plannen voor een eigen team. Ook het leveren van motoren, wat eerder grote fabrikanten als Audi en Ford aantrok, staat niet op de agenda.

Masaya Kaji, algemeen manager motorsporttechniek van Toyota GAZOO Racing, vertelde aan het Duitse Autosport dat Toyota voorlopig niet terugkeert naar de Formule 1. “We hebben geen plannen om een eigen team te runnen,” zei hij. “Ook het leveren van motoren is geen prioriteit voor ons. De samenwerking met Haas is op dit moment de beste optie voor ons bedrijf.”

“Dit is geen kortetermijnproject,” voegde Kaji eraan toe. “We hebben bewust bepaalde projecten geselecteerd waarmee we duidelijk kunnen laten zien wat Toyota in huis heeft, en waarmee we kunnen ontdekken waar we ons nog kunnen verbeteren. Topman Ako Toyoda, die in 2009 zelf de stekker uit het Formule 1-project trok, wil benadrukken dat dit geen comeback is.”

“We moesten het team destijds ontbinden omdat ons bedrijf zich moest focussen op de verkoop van auto’s en het genereren van winst,” legde hij uit. “Nu transformeren we onszelf tot een bedrijf dat betere auto’s bouwt op basis van autosportervaring.” Toyota GAZOO Racing is al succesvol in onder andere het World Rally Championship en het World Endurance Championship. Het ’technische partnerschap’ met Haas moet de Japanse autogigant nog meer inzicht geven in het ontwikkelen van vooraanstaande techniek.

