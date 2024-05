Ook Williams wil de Grand Prix van Monaco gebruiken om een speciale livery te introduceren. Tijdens het raceweekend in Monte Carlo zal er ‘een icoon’ op de FW46 worden aangebracht die zijn debuut maakt in de Formule 1. Terwijl McLaren kiest voor een unieke Senna-livery, rijdt Williams straks met het roze Duracell konijn op de luchtinlaat. Verschil moet er wezen.

“Een icoon maakt dit weekend zijn debuut in de Formule 1”, schrijft het team in een officieel persbericht. Williams zal tijdens de GP van Monaco gebruik maken van een speciale livery, waarbij het roze Duracell konijn een prominente plaats krijgt op de luchtinlaat. Verder lijkt de FW46 weinig veranderd, de blauw-zwarte kleurstelling kennen we al van de afgelopen races.

“Williams Racing is blij dat we het Duracell konijn kunnen introduceren in de Formule 1”, aldus commercieel directeur James Bower over. “Met deze livery verenigen we een iconisch symbool met een iconisch circuit.” Batterijfabrikant Duracell is sinds 2022 een belangrijke sponsor voor het team uit Grove, Engeland. Hun herkenbare zwart-bronzen product is al geruime tijd op de auto’s vertegenwoordigd, middels een sterk staaltje guerilla marketing. In Monaco wordt het roze konijn daaraan toegevoegd.

De Williams FW46 met het roze Duracell konijn (Williams Racing)

