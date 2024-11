Het contrast is schrijnend. Terwijl Max Verstappen vertelt bovenal trots te zijn op de prestatie die hij en zijn werkgever Red Bull die seizoen hebben geleverd door met minder potent materiaal de wereldtitel te veroveren, verdrinkt collega Sergio Pérez bijna in excuses.

Hij zit erbij als een dood vogeltje. Gelaten en verdoofd. Sergio Pérez beseft bij de traditionele persconferentie van de FIA – waar hij verplicht moet aanschuiven – dat er ongetwijfeld veel vragen zullen komen over zijn toekomst. Ligt die bij Red Bull, zoals hijzelf bij hoog en laag beweert? Of is de maat bij de renstal (lees: teambaas en CEO Christian Horner) na een (volgend) mislukt seizoen vol?

Na een vriendelijke opening van de vaste Britse interviewer (‘op welk vlak heeft de auto in Las Vegas vooruitgang geboekt?’) is het de beurt aan de journalisten. Die geloven alle mooie woorden (‘ik had een van de beste seizoenstarts uit mijn loopbaan’) en excuses (‘soms lopen dingen niet zoals je wilt’) wel. De eerste zeven kritische vragen zijn allemaal bestemd voor de Mexicaan. En steeds draait hij hetzelfde riedeltje af.

Bijvoorbeeld over zijn contract, dat afgelopen zomer ondanks beroerde resultaten tot veler verrassing werd verlengd. Daarover wenst Pérez geen uitspraken te doen. “Ik zit nu veertien jaar in de Formule 1 en ik heb nog nooit over mijn contract gesproken. Dat doe ik nu dus ook niet.” Op de vraag of hij met honderd procent zekerheid kan garanderen dat hij ook in 2026 voor Red Bull rijdt, antwoordt hij wat vreemd. “Ja, precies”, aldus Pérez.

De Mexicaanse veteraan is opgelucht als de sessie na twintig minuten voorbij is. Veel gepraat, weinig gezegd. Snel naar buiten. Het staat in schril contrast met de mediasessie van Max Verstappen, ruim drie uur later in red Bulls onderkomen. De viervoudig wereldkampioen zit er zoals altijd zelfverzekerd bij, vertelt nog even dat hij op weg van Las Vegas naar Europa als een blok heeft geslapen (‘het was een lange vlucht’), hoe lastig de titelprolongatie is geweest en dat hij en Pérez altijd prima samenwerken om de auto te verbeteren. En ja, waarom zijn collega daarmee zoveel slechter dan hij presteert, dat kan Verstappen moeilijk beoordelen. Een keurig en diplomatiek antwoord.

Maar toch: stel dat Pérez de referentie zou zijn voor hoe goed/slecht de RB20 dit jaar is, dan zou Red Bull een fletse middenmoter zijn. Benieuwd of hij, geheel tegen Red Bulls bikkelharde personeelsbeleid in, nóg een herkansing krijgt. Ik heb mijn twijfels na die twintig minuten in Qatar. Niemand hoeft medelijden met Pérez te hebben. Maar ik had dat wel.

