Heel bijzonder nieuws uit het kamp van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher. De oud-Formule 1-coureur heeft een helm gesigneerd voor het goede doel van Jackie Stewart. Al jarenlang is er niet veel nieuws over de iconische Duitse coureur, die niet meer in het openbaar verscheen sinds zijn skiongeluk in 2013. Dat Schumacher nu een helm heeft gesigneerd voor het goede doel van The Flying Scot is daardoor een extra bijzonder moment.

Michael Schumacher heeft zijn initialen, MS, op een witte helm geschreven, met behulp van zijn vrouw Corinna Schumacher. De Duitse coureur deed dit voor Race Against Dementia, een goed doel dat onderzoek doet naar zowel het voorkomen als genezen van dementie. De helm wordt geveild en de opbrengsten komen ten goede aan de stichting opgericht door Sir Jackie Stewart.

LEES OOK: Preview GP Bahrein: Piastri nieuwe kopman McLaren en verrassende naam op podium?

‘Maakt de collectie compleet’

“Het is geweldig dat Michael de helm kon signeren voor dit goede doel”, vertelt Stewart aan F1-Insider. “Zijn vrouw heeft hem geholpen. Het maakt de collectie compleet van alle kampioenen die nog steeds bij ons zijn.” Schumacher is namelijk niet de enige die zijn initialen op de helm heeft gezet. Alle nog levende Formule 1-kampioenen hebben het hoofddeksel gesigneerd, waaronder ook Lewis Hamilton en Max Verstappen.

De helm is in de stijl van de hoofdbescherming die Stewart zelf in de jaren zestig en zeventig droeg: wit met een schots ruitjesmotief. De Schot zal de helm zelf nog dragen tijdens een ereronde voorafgaand aan de race in Bahrain.

Bekijk de helm, met de handtekening van Michael Schumacher, hier:



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Lees hier alles over de GP van Bahrein

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.