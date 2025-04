Een mooi moment voorafgaand aan de race in Bahrein: Jackie Stewart, drievoudig Formule 1-wereldkampioen, reed een ererondje in de Tyrrell 006 op het circuit. De Schot deed dit om aandacht te vragen voor zijn eigen goede doel Race Against Dementia, dat onderzoek doet naar de hersenaandoening dementie.

Jackie Stewart won in de Tyrell 006-bolide in 1973 zijn derde en laatste wereldtitel. Extra speciaal voor de Schot dat hij in Bahrein in uitgerekend deze bolide een ererondje mag rijden, en daarmee aandacht kan vragen voor Race Against Dementia. De oud-coureur richtte de stichting op nadat zijn vrouw Helen de hersenaandoening kreeg. Het doel van de organisatie is om een geneesmiddel voor dementie te vinden.

Helm

Tijdens zijn ererondje in Bahrein droeg Stewart niet alleen racepak met het logo van Race Against Dementia, maar ook een hele bijzondere helm. Deze helm is namelijk door alle nog levende Formule 1-wereldkampioen gesigneerd, waaronder Michael Schumacher. De hoofdbescherming wordt na de GP Bahrein geveild, en alle opbrengsten gaan wederom naar Stewarts stichting.

Bekijk de beelden van het bijzondere moment in Bahrein hier:

