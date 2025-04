Komt er een briljant optreden van Oscar Piastri in Bahrein én daardoor een machtswissel bij McLaren? En wie wordt misschien wel die hele verrassende naam op het podium? Dit, en meer, in onze preview op de GP Bahrein. Over luttele uren zullen de vragen beantwoord zijn. Duidelijk is al wel dat Max Verstappen in de RB21 weinig van de race verwacht. Maar met of zonder oranjebril; de race in Bahrein heeft de F1-liefhebber genoeg te bieden. Vier dingen om op te letten:

1. Piastri nieuwe McLaren-kopman?

Oscar Piastri domineert dit weekend, dus kijk niet raar op als hij met de spreekwoordelijke twee vingers in de neus vanaf pole ‘gewoon’ naar de overwinning rijdt in Bahrein. De voornaamste concurrent op papier, gezien de overmacht van McLaren op dit moment, is teamgenoot Lando Norris. Die start echter als zesde en dat betekent dat Piastri zich over hem niet veel zorgen hoeft te maken. Zie daar, de ommekeer in de machtsverhoudingen? Als Piastri vandaag Norris klopt, grijpt hij de rol van kopman binnen McLaren. Vorig jaar was Norris de betere, dit jaar zit het dicht bij elkaar. En nu kan Piastri de macht grijpen. Of althans er een ferme gooi naar doen.

2. Verrassing op podium?

“Lando rijdt gewoon naar voren”, voorspelde Max Verstappen zaterdag na de kwalificatie in Bahrein. Maar wie zou er dan derde worden achter het McLaren-duo, als het zo gaat? Verstappen zelf? “Een podium? Tja, je weet het nooit. Maar…” Nee, dus. Hij ziet het bepaald niet zitten, reëel als hij is. De Nederlander moet van P7 dan ook nog afrekenen met Ferrari en Mercedes. En zeker dat laatste team maakt een prima indruk in Bahrein.

Toegegeven, de temperaturen in de kwalificatie waren in het voordeel. Als dat vandaag ook zo is in de race, kan Mercedes een gooi doen naar het podium. De straffen voor coureurs George Russell en Kimi Antonelli doen daar niets aan af. Dat Russell de favoriet is om na de race met Piastri en bijvoorbeeld Norris het podium te betreden, is gezien zijn ervaring zonneklaar. Maar wat te denken van megatalent Antonelli? Geen druk, lekker racen en kijken waar het Duitse-Britse Mercedesschip strandt. Misschien, ja misschien, wel op de derde plek. Een eerste podium voor Antonelli, het zou wat zijn. Ga er maar eens goed voor zitten. Want de jonge Italiaan (18) verrast tot nu toe in aangename zin.

3. De strategie

De wintertest van eerder dit jaar, de race van vorig jaar; alle data van toen zegt weinig tot niets over de strategie voor vandaag. De temperaturen zijn nu anders (lees: warmer). De bandendegradatie op het robuuste asfalt in Bahrein gaat van invloed zijn op de strategie van Piastri en zijn rivalen, net als het aantal compounds je nog over hebt. Zo heeft Verstappen als enige nog twee sets nieuwe harde banden en hebben de beide Mercedes-coureurs in tegenstelling tot andere topteams juist weer extra softs en maar één setje medium en één hard.

Kortom: verschillende strategieën zijn mogelijk.

Maar een tweestopper, dat zal het – ijs en weder dienende, sowieso worden.

Bron: F1.com

4. Punten voor Alpine?

Hij zou spoedig vervangen worden en zeker na de crash in Japan, zo dachten (en denken) velen. Maar Jack Doohan laat zich niet kisten; in de kwalificatie scheelde het maar zeventienduizendsten van een seconde of hij had zich geplaatst voor Q3. De coureur van Alpine start dus als elfde, voor zijn doen heel goed. En voor Alpine ook. Kans op punten! En die zijn er nog niet geweest dit seizoen. Maar… het wordt nog mooier voor de equipe van de zaterdag 75 jaar geworden Flavio Briatore en consorten.

Want wat te denken van Pierre Gasly? Hij start als vierde. VIERDE. Ja, het is echt waar – met dank aan de straf voor Mercedes na de kwalificatie, maar oké. Het is knap zat én het is een kans voor open doel om eindelijk de eerste punten binnen te harken voor het Franse team. Dat kan bijna niet misgaan zou je zeggen.

En verder…

…is het circuit 5412 meter lang

…worden 57 ronden gereden

…was de eerste GP Bahrein in 2004

…is er 63 procent kans op een safety car

…begint de race om 17.00 uur Nederlanse tijd

