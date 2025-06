Het debuut van Lewis Hamilton bij Ferrari laat – voorlopig – te wensen over. Afgezien van een enkele sprintzege ontbreken goede resultaten. Bovendien worstelde de Engelsman de afgelopen maanden zichtbaar met zijn nieuwe rode bolide. Na afloop van de GP van Canada leverde hem dat een nieuw, ongewenst record op; de slechtste seizoensstart uit zijn Formule 1-carrière is een feit.

Hamilton kwam tijdens het hoofdnummer in Montréal als zesde over de streep – opnieuw een teleurstellend resultaat, zeker gezien zijn rijke geschiedenis op het Circuit Gilles Villeneuve. De Canadese baan was het decor van zijn allereerste Formule 1-zege, en later zou hij hier nog zes keer als eerste eindigen. Die eerste overwinning met Ferrari laat echter nog op zich wachten, laat staan een podiumplek in het rood. Juist op dat vlak heeft Hamilton nu een nieuw dieptepunt bereikt.

Slechtste seizoensstart ooit?

Voor het eerst in zijn carrière is het hem niet gelukt om binnen de eerste tien Grands Prix van een seizoen op het podium te eindigen. In 2009 duurde het negen races voordat hij het podium bereikte – een reeks die hij toen wist te doorbreken met een overwinning tijdens de GP van Hongarije. Op dit moment dateert zijn laatste podiumplaats uit 2024, toen hij tijdens de GP van Las Vegas achter racewinnaar George Russell een Mercedes-één-tweetje completeerde. Dat betekent dat het inmiddels twaalf Grands Prix geleden is dat Hamilton voor het laatst in de prijzen viel. Zijn langste reeks zonder podiumplaatsen bedraagt dertien races, behaald tussen de GP van São Paulo in 2023 en Spanje in 2024.

Dat negatieve record zou hij tijdens zijn thuisrace in Groot-Brittannië kunnen ‘verbeteren’, mits hij daar ook niet op het podium eindigt. Toch is het aannemelijk dat de 40-jarige coureur voor eigen publiek kan stunten. Hij heeft immers een indrukwekkende podiumreeks op Silverstone; met elf opeenvolgende top-driefinishes is hij daar de absolute recordhouder. Je leest het goed – sinds 2014 heeft Lewis Hamilton elk jaar op het podium gestaan in Engeland.

