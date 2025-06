Lewis Hamilton had het zwaar tijdens de Grand Prix van Canada. Zijn SF-25 kampte met flink onderstuur en tot overmaat van ramp raakte hij ook nog een bosmarmot. Door die aanvaring viel hij terug en moest hij genoegen nemen met de zesde plaats, waardoor opnieuw teleurstelling overheerst bij de Brit. “Voor mij is het duidelijk dat we dit jaar niet meedoen om overwinningen.”

Tijdens de Grand Prix van Canada raakte Lewis Hamilton een bosmarmot, waarbij zijn SF-25 dusdanig beschadigd raakte dat hij zijn jacht op Oscar Piastri moest staken. De Brit moest uiteindelijk zelfs zijn meerdere erkennen in teamgenoot Charles Leclerc, die als achtste startte en als vijfde over de streep kwam.

Hamiltons seizoen bij zijn nieuwe team Ferrari verloopt vooralsnog moeizaam. Na elf loyale jaren bij Mercedes is het vooral een jaar van aanpassen en leren voor de zevenvoudig wereldkampioen. “Ik denk dat jullie allemaal niet zien wat er op de achtergrond gebeurt. En er speelt veel”, zei Hamilton tegenover de aanwezige media in Montréal. “Er is veel dat verbeterd moet worden, er moet veel veranderen. Voor mij is het duidelijk dat we dit jaar niet meedoen om overwinningen.”

Onderstuur

De SF-25 blijkt geen makkelijke auto voor zowel Lewis Hamilton als Charles Leclerc, maar het lijkt erop dat Hamilton meer moeite heeft met het pakket dan zijn Monegaskische teamgenoot. In Canada paste hij zelfs zijn rijstijl aan tijdens de kwalificatie om een betere startpositie af te dwingen. “Ik denk dat ik me vooral aan het aanpassen ben, maar dit circuit heeft echt de zwakke punten van de auto blootgelegd”, aldus Hamilton. “Ik heb hier nog nooit in een auto gezeten met zó veel onderstuur bij lage snelheid, hij wilde gewoon niet insturen in bocht 2 en bocht 10.”

Hoewel de Brit zijn hoop al grotendeels op volgend seizoen heeft gevestigd, blijft hij hard werken met het Ferrari-personeel en kijkt hij uit naar een upgrade voor de SF-25. “Ik weet dat we niet meedoen om het kampioenschap en dat is geen geweldig gevoel. Ik weet ook dat ik eraan gewend raak om met het team samen te werken, dat we bezig zijn de basis te leggen en proberen de juiste richting op te gaan. We willen veranderingen doorvoeren zodat we volgend jaar een auto hebben die kan winnen en consistent is. Met dat in gedachten ben ik in orde”, vertelde hij. “Natuurlijk wil ik winnen. Ik had vandaag echt gehoopt op een gevecht voor het podium, maar op dit moment hebben we daar de prestaties niet voor. Hopelijk zijn we met een upgrade op termijn weer wat sterker en scherper.”

