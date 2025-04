Naar aanleiding van de matige seizoensstart van Red Bull staat de toekomst van Max Verstappen opnieuw ter discussie. Aston Martin zou hem een monstercontract hebben aangeboden, terwijl ook Mercedes nog altijd interesse heeft in de viervoudig wereldkampioen. Williams-teambaas en voormalig Mercedes-ingenieur James Vowles waarschuwt echter voor de mogelijke nadelen die Verstappen met zich meebrengt.

De toekomst van Max Verstappen blijft onzeker. Na een voor Red Bull teleurstellende GP van Bahrein liet topadviseur Helmut Marko weten dat het team vreest voor het vertrek van hun coureur. Niet lang daarna stroomden de geruchten binnen over een mogelijke overstap naar Mercedes of Aston Martin. Volgens James Vowles zou Mercedes echter beter kunnen afzien van het contracteren van Verstappen; de mogelijke nadelen wegen volgens hem zwaarder dan de snelheid die de Nederlandse titelhouder met zich meebrengt.

Mercedes heeft het contract van George Russell nog altijd niet verlengd, dus er is in principe een plek beschikbaar. Maar zelfs als Russell binnenkort een nieuwe overeenkomst tekent bij de Silberpfeile, zijn er manieren waarop Verstappen alsnog naar Mercedes zou kunnen komen. Zo zou hij het stoeltje van Kimi Antonelli kunnen opeisen, mits de jonge Italiaan elders ondergebracht wordt. Teambaas Toto Wolff flirtte vorig jaar, ten tijde van de onrust rond Christian Horner, al openlijk met het aantrekken van Verstappen.

‘Mogen de nadelen niet negeren’

Williams-teambaas James Vowles, die jarenlang in het strategische team van Mercedes heeft gewerkt, waarschuwt nu dat het team niet lichtvaardig een contract moet aanbieden aan Verstappen. De Britse ingenieur is overtuigd van de huidige line-up met Russell en Antonelli, al gaf hij toe dat de Nederlandse kampioen waarschijnlijk sneller is. “Ja, Max levert net dat beetje extra performance”, aldus Vowles tegenover de media in Saoedi-Arabië. “Niemand zal ontkennen dat hij buitengewoon is. Wat hij in Japan liet zien, was verbluffend. Maar we mogen de nadelen niet negeren.”

“Mercedes heeft op dit moment al een geweldige mix van twee coureurs die op de top van hun kunnen presteren”, vervolgde Vowles. “Persoonlijk denk ik dus niet dat dit het juiste moment of de juiste plek is voor Max Verstappen.” De Williams-teambaas ging niet verder in op de specifieke nadelen van een mogelijke samenwerking met Verstappen, maar liet wel doorschemeren dat een combinatie met Russell lastig zou kunnen zijn. “Het zijn twee heel verschillende karakters”, legde hij uit. “Daarnaast heeft Mercedes al een uitstekende bezetting voor de toekomst. Kimi maakt grote sprongen en is goed op weg zeer competitief te worden. En George presteert gewoon – hem kun je dit jaar echt niets verwijten”, besloot Vowles.

