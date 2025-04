Christian Horner ontkent dat er een crisis is bij Red Bull. De teambaas legt uit dat het beraad na de GP Bahrein ook helemaal geen crisisberaad was, maar gewoon een discussie over de race met de ingenieurs. Volgens Horner weet Red Bull wat de problemen zijn, en komt het team de komende races met oplossingen.

Met meerdere problemen aan de RB21 tijdens het Grand Prix-weekend in Bahrein, hield Red Bull meteen na de race een beraad. Door veel kenners in de paddock werd de samenkomst van onder meer Christian Horner, adviseur Helmut Marko, race-ingenieur Gianpiero Lambiase en technisch directeur Pierre Waché bestempelt als een crisisberaad. Onterecht, vindt Horner.

“Als je even samen gaat zitten met je ingenieurs en over de race discussieert, dan zou ik dat niet als een crisisberaad bestempelen. We hebben wel vaker discussies”, vertelt Horner nuchter tegen Sky Sports F1 in Saoedi-Arabië. “Het crisisberaad zou de meeting na de race in Bahrein zijn geweest, maar we zaten gewoon met elkaar en discussieerden op een logische manier over deze dingen. Er zijn altijd engineeringoplossingen voor engineeringproblemen.”

Geen crisis

De teambaas ontkent dat er momenteel een crisis is binnen Red Bull. “Er is geen crisis”, vervolgt Horner. “We zijn niet waar we zouden willen zijn, en we hebben wat problemen met de auto waar we hard aan werken. We begrijpen wat de problemen zijn, en nemen de aankomende races meerdere upgrades mee om ze zo aan te pakken.”

Volgens de Brit heeft de ontwikkeling van de auto’s bij de andere teams ervoor gezorgd dat het hele veld dicht op elkaar rijdt, waardoor zelfs de kleinste probleempjes een goed resultaat in de weg kunnen zitten. “Het voordeel van stabiele reglementen zoals deze is dat ze convergeren, alle teams doen het nu erg goed”, aldus Horner. “Alle teams, vooral de topteams, zijn naar elkaar toegegroeid. Er zijn geen slechte teams in de Formule 1.”

