Cadillac-teambaas Graeme Lowdon stelt Sergio Pérez gerust: de instorting van zijn rechtervoorwielophanging in Canada leek veel dramatischer dan dat deze in werkelijkheid was. De Mexicaan liep flinke schade op aan het onderdeel, nadat het onderweg naar de pitstraat uit het niets leek in te storten. Lowdon is echter niet bang voor herhaling in Monaco: ‘We begrijpen de hoofdoorzaak en het is al aangepakt’.

Sergio Pérez reed in ronde 39 van de GP Canada de pitstraat in, toen op dat moment zijn rechtervoorwielophanging het begaf. De Mexicaan schrok zich rot, omdat de opgelopen schade uit het niets leek te komen. Cadillac-teambaas Graeme Lowdon stelt zijn coureur echter gerust: de rechtervoorwielophanging ging namelijk niet zomaar ineens stuk.

‘Zag er dramatischer uit dan het was’

“Wat betreft het probleem dat Checo in Montreal had, begrijpen we heel goed wat er daar is gebeurd”, steekt de teambaas van wal tegenover verschillende media. “Het zag er aanzienlijk dramatischer uit op de beelden vanuit de auto waarop je zag dat er nogal wat rondvloog – dat waren voornamelijk remonderdelen. Er was al een defect in de aanloop daarnaartoe en zodra de remmen werden ingetrapt, is er niets dat de remmen op het vereiste niveau vasthoudt, dus dan krijg je uiteindelijk iets dat er aan het eind behoorlijk dramatisch uitziet.”

“Maar we begrijpen de hoofdoorzaak en het is iets dat al is aangepakt”, stelt de teambaas gerust. Lowdon is daarom ook niet bang op een herhaling tijdens de volgende Grand Prix op de smalle straten van Monte Carlo. “Dus als de vraag was ‘maken we ons na dit voorval zorgen over Monaco’, dan is het antwoord nee. Ik denk dat vrijwel elk team in het verleden wel eens iets soortgelijks heeft meegemaakt, dus ik denk niet dat het iets was dat al te buitengewoon was.”

