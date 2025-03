Zien we Sergio Pérez ooit nog een keer terug in de Formule 1? De voormalig Red Bull-coureur wordt in verband gebracht met een stoeltje bij Cadillac, maar er is nog niks bevestigd. Zelf geeft Pérez nu aan dat hij meerdere opties binnen de autosport overweegt, en dus ook een Formule 1-terugkeer zeker niet uitsluit.

Sergio Pérez moest in december van Red Bull plaatsmaken voor Liam Lawson na een teleurstellend 2024-seizoen bij de Oostenrijkse renstal. De Mexicaan werd achtste in het coureurskampioenschap, terwijl teamgenoot Max Verstappen er met de titel vandoor ging. Pérez lijkt echter de hoop op een rentree in de Formule 1 nog lang niet te hebben opgegeven.

‘Beste beslissing’

“Ik geef mezelf zes maanden om te kijken welke opties ik precies heb”, vertelt Pérez in een interview met het Mexicaanse Prodynamics. “Daarna neem ik een besluit over de volgende stap in mijn carrière. De deur staat op meerdere plekken voor mij open, dus ik wil mezelf de tijd en ruimte geven om de beste beslissing te maken.”

LEES OOK: Vader Sergio Pérez: ‘Checo keert alleen terug als hij de titel kan winnen’

Pérez wordt onder meer in verband gebracht met een stoeltje bij elfde team Cadillac. De Amerikaanse renstal staat vanaf 2026 op de grid, en volgens Red Bull-teambaas Christian Horner en oud-teambaas Günther Steiner is de ervaren Mexicaan een goede optie voor het team. Anthony Pérez Garibay, de vader van Sergio, gaf eerder al aan dat zijn zoon alleen in de Formule 1 zal terugkeren “als hij wereldkampioen kan worden”.

