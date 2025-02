Sergio Pérez nam in 2024 afscheid van Red Bull. Na een teleurstellend seizoen werd het nieuwe contract van de Mexicaan ontbonden. Voorlopig lijkt de kans klein dat de 35-jarige vedette nog eens terugkeert op de grid. Volgens oud-teambaas Günther Steiner zijn er echter wel mogelijkheden. Zo zou het nieuwe Formule 1-team van Cadillac kunnen profiteren van de ervaring van Pérez.

Via moederbedrijf General Motors introduceert autogigant Cadillac vanaf 2026 een eigen Formule 1-team. De eerste twee jaar zullen de Amerikanen, à la Haas, gebruikmaken van Ferrari-motoren, voordat ze in 2028 een eigen krachtbron ontwikkelen. Günther Steiner weet dat het niet gemakkelijk is om te concurreren met de gevestigde teams. De voormalig teambaas denkt daarom dat Cadillac interesse zou kunnen tonen in een ervaren coureur als Sergio Pérez.

Eenjarig contract?

“Een team als Cadillac heeft iemand met ervaring nodig”, verklaarde Steiner deze week. “Checo heeft al heel wat jaren voor verschillende teams geracet. Hij weet hoe het werkt en zou hen goed op weg kunnen helpen. Ze zouden hem een eenjarig contract kunnen geven. Dat zou veel beter zijn dan vertrouwen op verouderde rookies. Tegelijkertijd zou het een mooie kans zijn voor Checo.”

Ook Red Bull-teambaas Christian Horner heeft aangegeven dat Pérez een optie zou kunnen zijn voor Cadillac. “Het zou me niet verbazen als Daniel Ricciardo naar Cadillac gaat”, reageerde Horner in december tegenover TalkSPORT. “Maar het zou me ook niet verbazen als ze voor de ervaring van iemand als Sergio Pérez kiezen en hij zijn carrière daar voortzet.” Hoewel Ricciardo ogenschijnlijk een punt achter zijn Formule 1-loopbaan heeft gezet, gaat Horner ervan uit dat Pérez nog wel interesse heeft in een nieuwe uitdaging.

