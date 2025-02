Liam Lawson promoveert in 2025 naar het team van Red Bull. Waar hij vorig jaar het Visa RB-stoeltje erfde van Daniel Ricciardo, komt de jonge Nieuw-Zeelander straks naast Max Verstappen terecht. Deze week maakte Red Bull bekend dat Lawson in het aankomende seizoen een nieuwe race-ingenieur krijgt. De Britse Richard Wood, tot voor kort de performance engineer van Sergio Pérez, zal hem tijdens de komende Grands Prix ondersteunen.

Richard Wood kwam in 2024 al een aantal keer in actie langs de pitmuur; Pérez’ vaste race-ingenieur, Hugh Bird, was gedurende enkele races met vaderschapsverlof. Wood heeft blijkbaar indruk gemaakt met zijn invalbeurten. In het aankomende seizoen krijgt de Britse technicus een permanente rol als race-ingenieur van de 22-jarige Liam Lawson. Wood heeft zijn sporen verdiend als strateeg voordat hij betrokken werd bij raceondersteuning en simulatortechniek.

Interne stoelendans

Voormalig race-ingenieur Hugh Bird krijgt ondertussen een leidende functie in de fabriek in Milton Keynes. Hij zal de ontwikkeling van de vering en de auto-ophanging gaan overzien. Pierre Hamelin, die Liam Lawsons ingenieur was bij Visa RB, blijft bij het Italiaanse neventeam en wordt naar verwachting gekoppeld aan Isack Hadjar. De Frans-Algerijnse coureur stroomt volgend jaar door vanuit de Formule 2.

Deze nieuwe rolverdeling volgt op een herstructurering binnen Red Bull na het vertrek van Jonathan Wheatley. De sportief directeur gaat dit jaar nog aan de slag als teambaas bij Sauber. Red Bull heeft geen directe vervanger voor Wheatley aangewezen, maar verdeelt diens taken over verschillende vooraanstaande medewerkers. Zo gaat Gianpiero Lambiase, de race-ingenieur van Max Verstappen, alle racezaken overzien en krijgt hij ook een hoofdrol binnen de strategie-operaties.

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

NU in de winkel en online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de Wintereditie van FORMULE 1 Magazine! Vol exclusieve interviews met o.a. Helmut Marko, Felipe Massa, Pierre Gasly, Alexander Albon en Fred Vasseur.