Max Verstappen is nog altijd niet tevreden over zijn Red Bull RB21. De Nederlander staat na twee Grands Prix op de tweede plaats in het kampioenschap. Desalniettemin toonde hij zich in aanloop naar de GP van Japan enigszins bezorgd over zijn gebrekkige bolide. Tijdens de openingsdag op Suzuka werd eens te meer duidelijk dat hij het moet afleggen tegen rivaal McLaren – en daar blijft het misschien niet bij.

Tijdens de eerste vrije training voor de GP van Japan was Max Verstappen goed voor de vijfde plaats. In de tweede sessie, die werd opgeschrikt door liefst vier rode vlaggen, moest hij nota bene Racing Bulls-coureurs Isack Hadjar en Liam Lawson voor zich dulden. “Het is heel vreemd, de auto beweegt alle kanten op,” klonk het over de boordradio van de regerend kampioen. In aanloop naar deze eerste beproevingen op het Japanse asfalt legde Verstappen al uit dat Red Bull hard werkt aan een oplossing.

“We richten ons op het verbeteren van de besturing van de auto,” verklaarde Verstappen tegenover de media in Suzuka. Na de Chinese GP reisde hij naar de fabriek in Milton Keynes om samen met de ingenieurs te zoeken naar een verklaring voor de onbalans. “We zijn er nog niet, maar er wordt wel degelijk aan gewerkt. We hadden goede vergaderingen in de fabriek. De auto moet grondig worden aangepakt – we willen meer balans vinden en uiteindelijk meer tempo uit dit pakket persen.”

Werk aan de winkel

Volgens experts verliest de RB21 veel tijd bij het in- en uitkomen van de bochten. Een dergelijk probleem is niet zomaar opgelost. “Je probeert aan één onderdeel te werken, maar dat kan ergens anders weer negatieve gevolgen hebben,” legde Verstappen uit. “Het gaat erom dat we een middenweg vinden. Uiteindelijk is het een combinatie van veel dingen – het hangt allemaal af van de snelheid in de bocht, het asfalt, de temperatuur van de banden, eventuele hobbels, kerbstones. Het is heel divers.”

De auto’s van Red Bull hebben in het verleden al meerdere coureurs ‘gebroken’. Sergio Pérez moest vorig jaar al het veld ruimen en deze week werd Liam Lawson geslachtofferd. Verstappen begrijpt dat de RB21 een uitdaging kan vormen voor zijn teamgenoten. “Het is moeilijk uit te leggen, want ik ben deze auto gewend,” beoordeelde hij. “Van wat ik kan zien, is hij een beetje nerveuzer of instabieler in bepaalde bochten. Zo kan het moeilijk zijn om een compleet rondje neer te zetten. Uiteindelijk doet iedereen zijn uiterste best om de auto sneller te maken. Zodra deze competitiever wordt, zal het voor de tweede coureur ook makkelijker worden.”

