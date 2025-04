De Australiër Oscar Piastri heeft vrijdagochtend de snelste tijd genoteerd in de tweede vrije training voor de GP van Japan. Dat gebeurde in een gemankeerde sessie door liefst vier rodevlagsituaties. Met name de harde crash van Piastri’s landgenoot Jack Doohan in de beginfase zorgt voor een serieus schrikmoment. Max Verstappen blijft in de training steken op de achtste tijd.

Al in de beginfase van VT2 schuift rookie Jack Doohan aan het eind van het rechte stuk bij start/finish hard van de baan. Hij komt tegen de bandenstapel tot stilstand en zorgt daarmee voor de eerste rode vlag van het raceweekend in Japan. Zijn auto is zwaar beschadigd.

Na zo’n twintig minuten kan de sessie op het uitdagende circuit van Suzuka worden hervat, maar lang duurt het feestje niet. Al na enkele minuten komt de rode vlag opnieuw tevoorschijn, ditmaal na een foutje van Fernando Alonso in bocht 8. Hij raakt het gras en schiet op hoge snelheid de grindbak in. Het levert op tv mooie plaatjes op en zorgt voor enig leedvermaak in de garage van Aston Martin, waar de monteurs aan de slag kunnen met de bolide.

Hadjar verrast in Japan

Met nog een kleine twintig minuten op de klok kan de tweede vrije training opnieuw worden hervat en verschijnen de eerste snelle ronden op het bord. Isack Hadjar verrast namens Racing Bulls tussen de grote namen met 1.28,518. Alleen Lando Norris is een fractie sneller in zijn McLaren (1.28,163). Max Verstappen heeft op dat moment de achtste tijd op zijn naam (1.28,670).

Ook dit keer kunnen de coureurs alweer heel snel de pits opzoeken. Een spontane bermbrand zorgt voor de derde rodevlagsituatie van de rommelige sessie. Na de nieuwe hervatting resteren nog slechts vijf minuten.

En weer een rode vlag…

Aan het eind van de training laten de McLaren op de valreep hun ware snelheid zien. Norris lijkt op weg naar een tijd in de 1.27, maar maakt in de laatste sector een stuurfoutje. Zijn teamgenoot Oscar Piastri kan zich daardoor aan kop van de tijdenlijst nestelen met 1.28,114. Verstappen beleeft een moeizame sessie en worstelt met de set-up en klaagt over onderstuur. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull blijft steken op de achtste tijd (1.28,670), achter onder andere de Racing Bulls van Hadjar (derde) en Liam Lawson (vijfde). Verstappens kersverse teamgenoot Yuki Tsunoda noteert de achttiende tijd.

De sessie wordt uiteindelijk met seconden op de klok voortijdig afgesloten met, jawel, opnieuw een rode vlag. Oorzaak is wederom een spontaan brandje in het gras naast de baan.

Uitslagen

Lees alles over de GP van Japan!

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.