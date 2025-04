De tweede vrije training voor de GP van Japan is vrijdagcochtend na acht minuten al stopgezet vanwege een harde crash van Jack Doohan. De Australiër van Alpine schoot op het rechte stuk na start-finish op hoge snelheid het asfalt af en kwam tegen de bandenstapel tot stilstand.

De auto is volledig afgeschreven. De coureur zelf stapte op eigen kracht de auto uit, maar was zichtbaar duizelig. Op het rechte stuk kwam hij met zijn linker achterband op het gras, waardoor dit als een rijdersfout bestempeld kan worden. De achtervleugel van Doohan was open bij het ingaan van de bocht. Na reparatiewerkzaamheden aan de baan in Suzuka en het wegslepen van de zwaar beschadigde Alpine-bolide werd de sessie na zo’n twintig minuten hervat.

De crash in Japan komt voor Doohan uiterst ongelegen. De Australiër staat al vanaf het begin onder druk bij het Franse team. De grote man achter de schermen, Flavio Briatore, heeft er geen geheim van gemaakt zeer gecharmeerd te zijn van reservecoureur Franco Colapinto.

