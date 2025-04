Max Verstappen en Red Bull-debutant Yuki Tsunoda beschikken tijdens de aankomende GP van Japan over een speciale uitvoering van de RB21. Ter ere van de succesvolle samenwerking met Honda krijgt de bolide opnieuw een flitsend wit jasje. De Red Bull-auto’s zijn in het verleden al eens uitgevoerd in een witte kleurstelling, en sindsdien hebben fans herhaaldelijk gesmeekt om de terugkeer van deze iconische livery.

“Om het laatste seizoen van een van de succesvolste motorpartnerschappen in de geschiedenis van de autosport te markeren, zal Red Bull tijdens de GP van Japan met een speciale kleurstelling racen”, luidt een officieel persbericht. “De livery is geïnspireerd op Honda’s eerste overwinning in de Formule 1 met de RA272. Met de Amerikaan Richie Ginther achter het stuur won het team de Mexicaanse GP van 1965.”

De doorgaans donkerblauwe RB21 heeft een witte make-over gekregen, inclusief rode accenten en motieven. Het iconische H-logo van Honda prijkt op de neus van de bolide en is ook te vinden op de achterkant van de carrosserie. Volgens Red Bull wordt er bovendien een speciaal logo aangebracht op zowel de RB21 als de VCARB 02, ter ere van het zestigjarig jubileum van Honda’s eerste Formule 1-overwinning. De witte Honda-kleurstelling debuteerde tijdens de GP van Turkije in 2021 en is sindsdien een favoriet onder fans.

‘Meest dominante periode in de geschiedenis’

“Onze relatie met Honda mag wel eens gevierd worden”, reageerde Red Bull-teambaas Christian Horner. “Het heeft ons voortdurend succes gebracht en bovendien een van de meest dominante periodes in de geschiedenis van ons team ingeluid. Max (Verstappen, red.) heeft vier titels gewonnen met een Honda-motor en het team twee constructeurskampioenschappen. De betrouwbaarheid van deze krachtbronnen maakte het bovendien mogelijk om in 2023 het meest succesvolle seizoen ooit af te ronden. Het is een zeer plezierige samenwerking geweest, en ik kijk ernaar uit om deze kleurstelling op het circuit te zien.”

Koji Watanabe, voorzitter van de racedivisie van Honda, was eveneens enthousiast: “Het ontroert me om de livery van de RA272 op deze nieuwste Red Bull-machine te zien, zeker in dit laatste jaar van onze samenwerking. Dit succesvolle partnerschap zal altijd blijven schitteren in de geschiedenis van de Formule 1.” Vanaf 2026 zullen de motoringenieurs van Honda exclusief krachtbronnen leveren aan het team van Aston Martin. Red Bull gaat ondertussen samenwerken met Ford om een eigen motor te ontwikkelen.

Een close-up van de RB21 in de nieuwe Honda-kleurstelling (Red Bull Content Pool)

Een speciale helm van kampioen Max Verstappen matcht uiteraard met het nieuwe design (Red Bull Content Pool)

