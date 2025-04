Na de eerste trainingsdag in Bahrein klonk er vrijdagavond bij Red Bull berusting. In de tweede vrije training voor de GP van Bahrein moest Max Verstappen met de zevende tijd ruim acht tienden toegeven op de McLaren van Oscar Piastri. Piastri’s teamgenoot Lando Norris tekende voor de tweede tijd en was de enige die nog enigszins in de buurt bleef bij de Australiër.

“Het wordt een lastig verhaal”, erkende Red Bull-teambaas Christian Horner meteen na de tweede sessie, die bij een temperatuur van nog boven de dertig graden werd afgewerkt. “Beide McLarens zijn heel, heel snel ten opzichte van de andere teams. We hebben aardig wat werk te verrichten vanavond om te kijken of we de auto kunnen verbeteren en het verschil kunnen verkleinen. Maar nee, het is onmogelijk om hier te herhalen wat Max afgelopen week in Japan heeft gedaan.”

Vorige week zorgde Max Verstappen voor een grote verrassing door op zaterdag in Japan pole position te veroveren en een dag later de McLarens van start tot finish achter zich te houden.

Ook Red Bull-topman Helmut Marko maakt zich voor Bahrein weinig illusies. “Hopelijk zijn we morgen bij de kwalificatie wat competitiever. Maar het grootste probleem voor ons is het managen van de bandentemperatuur. Deze baan ligt ons niet. Hoe warmer het is, hoe beter het is voor McLaren. Helaas, het gat met de McLarens is groot.”

Lees hier alles over de GP van Bahrein

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.