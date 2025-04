Lando Norris is helemaal klaar met de aanhoudende beschuldigingen vanuit Red Bull dat McLaren mogelijk een illegale achtervleugel gebruikt. Nadat er opnieuw beelden van de omstreden spoiler viraal gingen op sociale media, plaatsten Christian Horner en Max Verstappen vraagtekens bij de legaliteit van het onderdeel – de vleugel zou bij hoge snelheden nog steeds doorbuigen en een soort mini-DRS creëren. Norris hoopt echter dat Red Bull zich eens op de eigen auto concentreert.

“Iedereen kan het zien“, zei Max Verstappen deze week over het doorbuigen van de achtervleugel van McLaren. Vader Jos Verstappen had eerder al een video gedeeld waarin de vleugels van Red Bull en McLaren worden vergeleken. Op de rechte stukken lijkt het onderdeel bij de papaja’s behoorlijk door te buigen. Later hintte ook Christian Horner dat de machtsverhoudingen vanaf de GP van Spanje zullen veranderen; vanaf dat moment gaat de FIA strenger controleren op flexibiliteit in de achtervleugels.

Lando Norris is de aantijgingen van Red Bull inmiddels zat. “We houden ons allemaal volledig aan de regels”, verzekerde hij tegenover de media in Bahrein. “We doen het goed. Red Bull heeft ruim de tijd gehad om hetzelfde te doen als wij, maar dat hebben ze niet gedaan. Het wordt tijd dat ze gewoon beter hun best gaan doen, in plaats van alleen maar te klagen.”

Norris: ‘Red Bull zoekt ook de grenzen op’

De 25-jarige Brit, die in aanloop naar de vierde ronde in Bahrein aan de leiding gaat in het kampioenschap, benadrukte dat zijn team niets te verbergen heeft en volledig transparant is richting de FIA. “We respecteren wat de FIA doet en we zijn blij dat ze de regels blijven aanscherpen – we willen niet dat iemand buiten de regels gaat opereren. Op dit moment voldoet onze auto gewoon aan de reglementen. Voor de nieuwe regels geldt dat misschien niet meer, maar Red Bull zoekt op bepaalde fronten ook de grenzen op”, benadrukte Norris. “Natuurlijk kunnen we hetzelfde spelletje spelen en hen van alle kanten gaan beschuldigen, maar we focussen ons liever op onszelf in plaats van te klagen over anderen.”

LEES OOK: Verstappen beaamt waarschuwing Leclerc: ‘Forse achterstand op McLaren’

Norris reageerde ook op de veelbesproken video die aanleiding gaf tot de beschuldigingen richting McLaren. Volgens hem is het niets meer dan speculatie. “Hoe weten ze dat het de achtervleugel is die buigt? Het zou ook de hele auto kunnen zijn,” zei hij met een knipoog. “Mensen kunnen verzinnen wat ze willen, maar in werkelijkheid hebben ze er geen flauw benul van.”

Lees hier alles over de GP van Bahrein

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.