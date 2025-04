In de nasleep van de GP van Japan worden er opnieuw vraagtekens geplaatst bij de achtervleugels van het team van McLaren. Fans wijzen massaal naar de vermeende ‘mini-DRS’ van het team uit Woking. Ook op sociale media circuleren weer beelden van de achtervleugel van de MCL39, die doorbuigt onder aerodynamische druk. Max Verstappen zegt zich niet bezig te houden met McLaren, al is het volgens hem vrij duidelijk wat er speelt.

In aanloop naar de GP van Bahrein werd nog eens streng gekeken naar beelden van de McLaren MCL39; zo wordt de achtervleugel van Lando Norris veelvuldig vergeleken met die van Max Verstappen. Wie de video’s naast elkaar legt, ziet duidelijk dat het carbon bij de papaja’s flink doorbuigt op hoge snelheden. Een dergelijke video is inmiddels opnieuw gepost door Jos Verstappen.

‘Ik maak de regels niet’

De media in Sakhir vroegen Max Verstappen ook te reageren op de beelden. “Ik heb de video’s gezien, maar ik maak de regels niet,” antwoordde hij droogjes. “Tegelijkertijd ben ik ook niet degene die controleert of de regels worden nageleefd. Ik zie waarschijnlijk hetzelfde als wat ieder ander heeft kunnen zien. Ik weet heus wel wat er speelt, maar ik ben gewoon gefocust op onze auto. Dat is het enige wat ik kan doen.”

Verstappen werd vervolgens gevraagd of het legaal is wat McLaren met de achtervleugel heeft gedaan. “Het zal wel toegestaan zijn, toch?” verklaarde hij. “Iedereen probeert de grenzen van deze reglementen op te zoeken. Het is aan de FIA om te monitoren of iedereen zich aan de regels houdt. Ik ben niet teleurgesteld dat wij niet zo’n vleugel hebben,” reageerde hij desgevraagd. “Het zou best kunnen dat sommige teams de regels anders interpreteren, maar daar kan ik geen uitspraken over doen.”

Max Verstappen kan moeilijk uitweiden over de controversiële achtervleugel van het team van McLaren (Getty Images)

