Max Verstappen won afgelopen weekend op ongenaakbare wijze de GP van Japan. Met een koelbloedig kwalificatierondje verzekerde hij zich al van poleposition, om op zondag ook als eerste over de eindstreep te komen. Een sprankeltje hoop voor Verstappen-fans, die McLaren in de eerste twee Grands Prix zagen domineren. In aanloop naar de GP van Bahrein verzekert Verstappen echter dat er nog een hoop moet gebeuren voordat hij überhaupt aan een nieuwe titel denkt.

“Natuurlijk is het fijn om een race gewonnen te hebben”, blikte Verstappen terug op zijn zege op Suzuka. “In aanloop naar de kwalificatie was ik helemaal niet tevreden, dus natuurlijk ben je dan extra blij met poleposition. Dat gezegd hebbende, kwam Lando (Norris, red.) in de race – met name in die eerste stint – heel erg dichtbij. Ik wist natuurlijk dat inhalen op Suzuka heel lastig zou worden, maar toch. Gelukkig hebben we als team alles goed gedaan, al is het lang niet zo perfect als in 2023. Met deze auto luistert het gewoon ontzettend nauw.”

Auto moet nog altijd beter

Met het oog op de aankomende GP van Bahrein werd er al veel gezegd en geschreven over de operating window van Red Bull – alleen op het scherpst van de snede lijkt de RB21 enigszins competitief. Mede daardoor zou Liam Lawson in de eerste raceweekenden onderuit zijn gegaan. Verstappen, die kampioenschapsleider Norris tot op één punt is genaderd, legt uit dat de auto veel voorspelbaarder moet worden, wil hij daadwerkelijk meedoen voor de titel.

“Daar denk ik niet teveel over na”, zei de Nederlander over zijn titelkansen in 2025. “Ik ben nu gewoon bezig met de auto verbeteren. Zodra we een beetje in de buurt komen of zelfs op gelijke hoogte kunnen komen met McLaren, weet ik dat het goedkomt. Nu kan ik echt nog niet over een titel nadenken”, besloot Verstappen behoedzaam.

