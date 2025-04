In het belangrijkste trainingsuur voor coureurs en teams van de GP Saoedi-Arabië toont McLaren zijn spierballen: Lando Norris is de snelste voor teamgenoot Oscar Piastri. Maar Max Verstappen is niet ver weg.

De tijd van experimenteren, zoals bijvoorbeeld Red Bull eerder in de middag in de zinderende woestijnhitte heeft gedaan, is voorbij. Voor alle teams is de tweede trainingssessie eentje die telt en ook vertelt waar de auto’s staan. Het is de enige van de drie trainingsuren die overeenkomt met de omstandigheden in de kwalificatie en race: ook die nummers staan in de avond onder kunstlicht en met koelere temperaturen gepland.

Voor Gabriel Bortoleto komt er vlak voor de start een onheilstijding. De Braziliaanse nieuwkomer bij Stake F1 hoeft het racepak niet eens aan te trekken. Er is bij zijn auto een technisch probleem (benzinelek) geconstateerd dat niet tijdig te repareren valt.

Zoals verwacht is het bij de start van de sessie druk: er ontstaat een file voor het stoplicht dat om 20.00 uur lokale tijd op groen springt. Elke seconde van VT3 wordt benut. De drukte op de baan leidt tot nogal wat irritaties: Lando Norris beschuldigt een Red Bull-coureur van hinderen (‘waarom luistert niemand naar de radio?’), Alex Albon beschrijft een manoeuvre van Lewis Hamilton als ‘zeer gevaarlijk’ (de wedstrijdleiding stelt een onderzoek naar de zevenvoudig wereldkampioen in) en Lance Stroll heeft geluk dat hij zijn Aston Martin AMR25 in bocht 1 op de baan kan houden na een spin op hoge snelheid.

Als halverwege de eerste kwalificatiesimulaties op het programma staan, zet Max Verstappen de toon. Oscar Piastri duikt er in de McLaren snel ruim anderhalf tiende onder, Norris gaat vervolgens nog een tikje sneller. De Brit is op zijn beurt weer anderhalf tiende sneller dan collega Piastri. In die volgorde komt in het verdere verloop van de sessie geen verandering meer. Charles Leclerc geeft in de Ferrari bijna een halve seconde toe op Norris en eindigt als vierde, net voor Carlos Sainz (Williams) en Yuki Tsunoda (Red Bull), die door een stuurfout en klapper in de slotfase zijn collega’s bijna tien minuten trainingstijd kost.

Uitslagen

Pos Coureur Team Nationaliteit Tijd

