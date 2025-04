Andrea Kimi Antonelli is een van de meest succesvolle coureurs die dit seizoen debuteerden in de Formule 1. In aanloop naar zijn eerste Grand Prix werden nog vraagtekens geplaatst bij zijn versnelde debuut – had Toto Wolff niet te veel vertrouwen in deze tiener? Echter, na meerdere puntenfinishes lijkt de 18-jarige Italiaan zich op te maken voor een lange carrière in de sport. Zal Antonelli zich op de lange termijn ook aan Ferrari binden?

De eerste meters van Antonelli in de Formule 1 zullen we niet snel vergeten. Slechts één etmaal voordat hij werd aangekondigd als de langverwachte opvolger van Lewis Hamilton bij Mercedes, reed hij de W15 van George Russell in de prak tijdens de eerste vrije training in Monza. Toch kreeg Antonelli een contract onder zijn neus geduwd en is hij er – tot nu toe – in geslaagd om zich te revancheren. In de eerste drie Grands Prix eindigde hij steevast in de punten. Sinds het debuut van Lewis Hamilton in 2007 kreeg geen enkele rookie dat voor elkaar.

De vraag is of Antonelli altijd voor Mercedes zal blijven rijden – een Italiaanse coureur van zijn kaliber zou zich ongetwijfeld ook thuisvoelen bij bijvoorbeeld Ferrari. De laatste Ferrari-coureur van Italiaanse bodem was Giancarlo Fisichella, die tijdens de GP van Abu Dhabi in 2009 nog uitkwam voor de Scuderia. Dat was tevens het laatste jaar waarin een Italiaan op het podium eindigde: tijdens de GP van Japan finishte Jarno Trulli achter racewinnaar Sebastian Vettel.

Hoofdrol in de Formule 1

Formule 1-CEO Stefano Domenicali ziet een huwelijk tussen Ferrari en Kimi Antonelli wel zitten, zo verklaarde hij onlangs in een radio-interview met het Italiaanse Rai GR Parlamento: “Een Italiaanse coureur in een Italiaanse auto! Dat zou geweldig zijn. In Italië hebben we sowieso een coureur nodig die een voorbeeld kan zijn voor onze jeugd. Ik denk alleen dat Toto Wolff het er niet mee eens zal zijn,” grapte hij.

“We moeten hem (Antonelli, red.) gewoon laten groeien,” vervolgde Domenicali, die zelf ooit teambaas was bij Ferrari. “Hij is een buitengewone jongen en ik waardeer zijn normen en waarden. Als we hem hand in hand met zijn zusje het rennerskwartier op zien komen, zien we de romantische kant van de sport. Maar zodra hij zijn vizier naar beneden trekt, is hij razendsnel. Ik wil hem nog niet vergelijken met een wereldkampioen – daarvoor moeten we nog even wachten. Maar ik ga ervan uit dat hij een hoofdrol zal krijgen in de Formule 1.”

