De FIA maakte zaterdag bekend dat er enkele wijzigingen zijn doorgevoerd in het kwalificatieformat voor 2026. Het was al bekend dat voortaan zes auto’s afvallen in Q1 en Q2. Dat hangt samen met de toetreding van het nieuwe Cadillac-team in de Formule 1. Ook in Q3 worden echter aanpassingen doorgevoerd. Zo duurt de beslissende shoot-out tussen de snelste tien coureurs straks één minuut langer.

De World Motor Sport Council van de FIA stemde deze week in met een reeks wijzigingen voor 2026. Q3 wordt met één minuut verlengd en duurt in het nieuwe seizoen dertien minuten in plaats van twaalf. In de eerste twee kwalificatieronden worden bovendien zes auto’s geëlimineerd in plaats van vijf. Deze aanpassingen waren al opgenomen in de reglementen, maar treden pas in werking zodra er elf teams op de deelnemerslijst staan.

LEES OOK: FIA beslecht motordiscussie rond Mercedes, wijzigt reglement voor 2026

Het verlengen van Q3 is niet de enige wijziging die de FIA in aanloop naar het nieuwe seizoen doorvoert. Eerder werd al de motordiscussie rond Mercedes beslecht: vanaf 1 juni voert de organisatie strengere tests uit om de compressieverhouding te meten. Daarnaast is de verplichte tweestopper tijdens de GP van Monaco – die vorig jaar nauwelijks extra spektakel opleverde – geschrapt.

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.