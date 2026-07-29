Het Sepang International Circuit kijkt uit naar zijn terugkeer op de F1-kalender, maar benadrukt dat het financieel nauwelijks profiteert van de vervangende Grand Prix die begin oktober wordt verreden. Volgens CEO Azhan Shafriman Hanif vloeien alle inkomsten uit de kaartverkoop terug naar de organisatie van de GP van Bahrein, die vanwege de onrust in het Midden-Oosten naar Maleisië werd verplaatst.

De FIA maakte in Hongarije bekend dat de afgelaste GP van Bahrein alsnog wordt verreden. De race wordt echter afgewerkt op het Sepang International Circuit in Maleisië, in het eerste weekend van oktober. Tussen 1999 en 2017 was het Aziatische land al een vaste waarde op de F1-kalender. Officieel blijft het evenement wel de GP van Bahrein heten. Zo benadrukt Azhan dat Sepang ook geen invloed heeft op bijvoorbeeld de ticketprijzen.

“Alle inkomsten uit de kaartverkoop gaan terug naar Bahrein, dus we hebben niet de volledige zeggenschap over bepaalde zaken”, reageerde hij dinsdag tijdens een speciale persconferentie. “Ik zal mijn best doen om te onderhandelen over een speciale prijs voor Maleisiërs. De uiteindelijke beslissing ligt echter bij Bahrein, omdat zij de rechten betalen.” Sepang deelt wel de operationele kosten met de organisatie van de GP van Bahrein, terwijl de rechtenhouder de kosten voor het organiseren van de Formule 1 voor zijn rekening neemt.

Economische impact

Volgens Azhan bedragen de operationele kosten, waaronder de voorbereiding van het circuit, ongeveer 13 miljoen dollar. Toch verwacht hij dat de terugkeer van de Formule 1 een veel grotere economische impuls voor Maleisië zal opleveren. “Als we naar het totaalplaatje kijken, moeten we ook naar het domino-effect kijken”, legde hij uit. “Volgens rapporten van landen die de Formule 1 organiseren, kunnen ze meer dan drie keer zoveel waarde genereren.” Azhan verwacht op termijn dan ook een aanzienlijke economische impact voor het land. “Dit betekent dat de Grand Prix de potentie heeft om meer dan één miljard Maleisische ringgit (ruim 200 miljoen euro, red.) te genereren.”

LEES OOK: Prins Bernhard over ondernemerslessen die hij trok uit F1-deal: ‘Zandvoort blijft relevant’

“In het verleden moesten we hard werken om kaartjes te verkopen”, gaf de CEO toe. Mede dankzij de teruglopende kaartverkoop verdween Sepang na 2017 van de F1-kalender. “Tegenwoordig heeft de Formule 1 echter een enorme wereldwijde fanbase opgebouwd en de angst gecreëerd om iets te missen. Sinds de aankondiging hebben we aanvragen ontvangen voor sponsoring, festivals en commerciële activiteiten. Het is een luxeprobleem.” Volgens Azhan heeft een delegatie van de Formule 1 het circuit inmiddels geïnspecteerd en vastgesteld dat Sepang voldoet aan de eisen om de Grand Prix te organiseren. In aanloop naar het raceweekend in oktober worden nog wel werkzaamheden uitgevoerd aan onder meer de uitloopstroken en de algemene infrastructuur.

Lees hier alles over de GP Nederland in Zandvoort

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.