Maleisië onderzoekt een mogelijke terugkeer van de Formule 1 naar het Sepang International Circuit, nadat het land naar voren is gekomen als mogelijke vervanger voor de GP van Bahrein. Het Ministerie van Jeugd en Sport heeft bevestigd dat er gesprekken plaatsvinden over een eventuele race op het circuit nabij Kuala Lumpur. Tussen 1999 en 2017 was Maleisië een vaste waarde op de F1-kalender.

Minister van Jeugd en Sport dr. Mohammed Taufiq Johari liet vrijdag weten dat premier Datuk Seri Anwar Ibrahim en het Maleisische ministerie de mogelijkheden voor een nieuwe F1-race onderzoeken. “De premier en het Ministerie van Jeugd en Sport hebben voorlopige informatie ontvangen over de mogelijkheid om een Grand Prix te organiseren op het Sepang International Circuit”, verklaarde hij tegenover Timesport. “Deze race zou dienen als vervanging voor de GP van Bahrein. In dat kader voert het Ministerie van Jeugd en Sport actief gesprekken.”

F1-kalender onder druk

De mogelijke terugkeer van Maleisië komt voort uit de onzekerheid rond de F1-kalender vanwege het aanhoudende conflict in het Midden-Oosten. In april werden de geplande Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië al geschrapt, maar inmiddels staan ook de raceweekenden in Qatar en Abu Dhabi onder druk. De sport onderzoekt noodscenario’s voor het geval meerdere races geen doorgang kunnen vinden. Sepang geldt daarbij als een van de circuits die in aanmerking komen voor een vervangende race tussen de GP van Azerbeidzjan op 26 september en de GP van Singapore op 11 oktober.

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Maleisië organiseerde zijn laatste F1-race in 2017, waarmee een einde kwam aan een periode van achttien jaar op de kalender. De Grand Prix verdween destijds vanwege oplopende organisatiekosten en teruglopende bezoekersaantallen. Het Sepang International Circuit beschikt echter nog altijd over een FIA Grade 1-licentie, waardoor het circuit in staat is om een Formule 1-evenement te organiseren. Max Verstappen won in 2017 de laatste GP van Maleisië. Hij deelde het podium met Lewis Hamilton en teamgenoot Daniel Ricciardo.

Max Verstappen won in Maleisië zijn tweede Grand Prix ooit, Lewis Hamilton en Daniel Ricciardo completeerden het podium (Getty Images)

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