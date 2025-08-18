Het Sepang International Circuit (SIC) in Maleisië wil op termijn terugkeren op de Formule 1-kalender. CEO Azhan Shafriman Hanif benadrukt dat er veel belangstelling is voor een comeback, maar dat hoge kosten en de drukbezette kalender het traject vooralsnog bemoeilijken. Daarbij stelt hij dat het een vergissing was om in 2017 met de Grand Prix te stoppen.

De Maleisische Grand Prix stond tussen 1999 en 2017 jaarlijks op de kalender, maar werd stopgezet vanwege dalende kaartverkoop en oplopende organisatiekosten. Destijds besloot de regering onder premier Datuk Seri Najib Tun Razak het contract niet te verlengen. “We hebben de Formule 1 laten gaan en nu is het heel moeilijk om terug te keren,” zegt Shafriman in de New Straits Times. “Dat was een fout. Ik hoop dat we die niet herhalen met de MotoGP.”

Volgens de SIC-topman vraagt Liberty Media, eigenaar van de Formule 1, momenteel een organisatietarief van circa 70 miljoen dollar (ongeveer 295 miljoen ringgit) per race. Momenteel is er een lange wachtlijst voor landen die zich op de kalender willen inkopen. Shafriman ziet echter ook kansen, mits overheid, bedrijfsleven en de toeristische sector gezamenlijk investeren. “Singapore is een voorbeeld. Daar werken ministeries, bedrijven en hotels samen om het evenement tot een succes te maken. Zo moet het ook bij ons.”

Met nieuw elan

Sinds de overname door Liberty Media in 2016 heeft de Formule 1 wereldwijd aan populariteit gewonnen. Innovaties zoals sprintraces en de Netflix-serie Drive to Survive hebben de sport nieuw elan gegeven. Volgens Shafriman kan een terugkeer naar Sepang succesvol zijn, maar het zal tijd kosten om winstgevend te worden.

Voorlopig concentreert het circuit van Sepang zich op het verlengen van de MotoGP-contracten met Dorna Sports. Uit een impactstudie blijkt dat die race een rendement van 6,3 keer de investering oplevert. “MotoGP en Formule 1 zijn grote aansprekende evenementen. Alleen als iedereen de schouders eronder zet, kunnen we van een terugkeer van de Formule 1 een succes maken,” aldus circuitbaas Shafriman.

