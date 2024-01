Oliebedrijf Petronas is op zoek naar manieren om de Grand Prix van Maleisië weer terug op de kalender te krijgen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen in de organisatie. Het doel zou zijn om de race in 2026 weer op de kalender te hebben.

De Grand Prix van Maleisië stond van 1999 tot en met 2017 al op de kalender van de Formule 1. Sebastian Vettel won de race het vaakst, vier keer in totaal. Max Verstappen won de laatste race, in 2017. De race betekende ook het Formule 1-debuut van Pierre Gasly, die Daniil Kvyat verving, terwijl Formule 2-coureur Charles Leclerc een vrije training reed voor Sauber. In deze volledige periode werd de race gereden op het Sepang International Circuit.

Het contract met Sepang werd niet verlengd na 2017. De kaartverkoop viel ieder jaar meer tegen, en de kosten van het onderhoud werden te hoog voor het circuit. Maar inmiddels is het circuit in handen van oliebedrijf Petronas, dat tevens titelsponsor van Mercedes is.

Volgens bronnen van Reuters zou Petronas de Formule 1 nu weer terug willen brengen naar Sepang. CEO Tengku Muhammad Taufik Tengku Aziz zou dat bij een evenement bekend hebben gemaakt. Het doel zou zijn om in 2026 weer een race te organiseren op het circuit. Momenteel maakt alleen de MotoGP nog gebruik van het circuit van Sepang.

De politieke wil is er ook in Maleisië. Vorig jaar nog gaf de Maleisische Minister van Sport Hannah Yeoh aan: “Een race organiseren is erg duur. Als we weer een F1-race konden organiseren, dan zouden we dat al lang hebben gedaan. Maar op dit moment kunnen we het ons niet veroorloven.” Als Petronas dit financiële obstakel weg kan halen, dan zou aan de kant van Maleisië alles dus in orde zijn.

