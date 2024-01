Twee Aziatische landen zijn bezig met plannen om Formule 1-circuits aan te leggen. Ondanks de overvolle kalender blijven verschillende landen azen op de kans om een Formule 1-race te organiseren.

India

Het is inmiddels al tien jaar geleden dat de Formule 1 voor het laatst in India reed. Deels aangezwengeld door de opkomst van het Force India-team en de Indiase coureurs Karun Chandhok en Narain Karthikeyan, besloot de Formule 1 om in 2011 voor het eerst een race te houden in India. Thuishaven was het Buddh International Circuit in de staat Uttar Pradesh. De race werd drie keer gehouden, waarna de Formule 1 besloot het contract niet te verlengen.

Buddh is nog steeds in gebruik door MotoGP. India heeft nog enkele andere circuits ingesteld op raceauto’s, bijvoorbeeld het Madras International Circuit en de Kari Motor Speedway. De Formule E houdt een race op de straten van Hyderabad. Maar Buddh blijft het enige circuit dat voldoet aan de eisen van de Formule 1.

De staat Gujarat wil daar verandering in aanbrengen. De lokale regering heeft opdracht gegeven voor een onderzoek naar de haalbaarheid van een nieuw circuit in Gujarat. Volgens de regering is de interesse in motorsport in India groeiende en dus is er genoeg animo voor een nieuw circuit dat voldoet aan de eisen van de Formule 1. Op dit moment zit het project nog slechts in de beginfase: er is nog geen budget of streefdatum vastgesteld en er is zelfs nog niet bevestigd of het circuit daadwerkelijk wordt gebouwd.

Japan

In tegenstelling tot India heeft Japan nog altijd een race op de Formule 1-kalender. Suzuka zal in april opnieuw gastheer zijn voor de Grand Prix van Japan. Vooralsnog is dat echter ook de laatste race die op Suzuka gereden zal worden: het historische circuit heeft een contract met de Formule 1 tot en met 2024.

En dus ziet een concurrent kansen. Het toerismebureau van Osaka – de op twee na grootste stad van Japan – heeft bekendgemaakt de Formule 1 naar de stad te willen halen. Aangezien Osaka geen permanent circuit heeft, is de verwachting dat het om een stratencircuit zal gaan. De Formule 1 heeft in recente jaren veel stratencircuits toegevoegd aan de kalender, bijvoorbeeld Miami, Las Vegas en het circuit van Jeddah in Saoedi-Arabië.

“De Formule 1 is een bedrijfsmodel dat kan worden geëxploiteerd op basis van de particuliere sector”, stelt de voorzitter van het toerismebureau van Osaka. Helemaal afhankelijk van de particuliere sector zal het niet hoeven zijn. Het plan heeft de steun van Hirofumi Yoshimura, de gouverneur van Osaka. Toen Yoshimura nog burgemeester van Osaka was, had hij al soortgelijke plannen voor een straatrace in de Japanse stad.

Veel meer dan een verklaring van intentie is dit nog niet. Osaka heeft nog geen gesprekken met de Formule 1 gevoerd en vanuit de Formule 1 zelf is nog niets gezegd over een mogelijke race in Osaka. Ook zal Suzuka ongetwijfeld mikken op een nieuw contract. Honda, dat de eigenaar van het circuit is, is ook een belangrijke partner voor de Formule 1.

