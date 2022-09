Mercedes blijft de komende jaren nog met het Maleisische oliemaatschappij Petronas werken, ook vanaf 2026 wanneer de nieuwe motorregels van kracht gaan. Het gaat ook dan om een titelpartnerschap evenals een technisch partnerschap.

Onlangs zijn de motorregels voor 2026 vastgelegd. Daarbij komt de nadruk te liggen op meer elektrisch vermogen, duurzame brandstof en kostenbesparing door standaardisering van onderdelen.

Dat ligt nog ver weg, maar Mercedes en Petronas hebben alvast besloten om hun samenwerking, die in 2010 begon, te verlengen. Petronas blijft zo ook vanaf 2026 de titelpartner en technische partner van Mercedes. Hoe lang die samenwerking duurt is niet bekend.

“Vandaag doen we iets een beetje ongewoons: een partnerschap aankondigen dat over vier jaar begint”, zegt Mercedes-teambaas Toto Wolff. “Hiermee geven we een belangrijke boodschap af: ons team en Petronas zijn niet langer alleen partners, we zijn familie, en we zullen nog vele jaren één team zijn.”

“Vanaf 2026 zal geavanceerde duurzame brandstof de kern vormen van de Formule 1-performance“, vervolgt Wolff. “Dit biedt ons een fantastische kans om onze expertise op dit gebied te demonstreren. We zijn verheugd om samen met Petronas de toekomst in te gaan, met de ambitie om opnieuw de standaard te zetten, zowel in onze prestaties op het circuit als door als pionier op te treden bij de overgang van een wereldwijd sportteam naar een klimaatneutrale toekomst.”