Maleisië zal de komende jaren geen Formule 1-race organiseren. Dat maakte sportminister Hannah Yeoh vandaag bekend in het nationale parlement. De voornaamste reden is de hoge financiële last die met een terugkeer gepaard gaat.

Het land organiseerde tussen 1999 en 2017 Grands Prix op het Sepang International Circuit. Sinds 2018 ontbreekt Maleisië op de kalender, mede door oplopende kosten. Het circuit wordt nog altijd gebruikt voor de MotoGP, maar een herintrede van de Formule 1 lijkt voorlopig uitgesloten.

Volgens Yeoh zou de regering jaarlijks circa 300 miljoen ringgit (ongeveer 71 miljoen dollar) moeten betalen aan hostingkosten. Daarnaast vergt het circuit jaarlijks circa 10 miljoen ringgit aan onderhoud om te voldoen aan de hoogste standaarden. Een contract van drie tot vijf jaar met rechtenhouder Liberty Media zou neerkomen op een verplichting van circa 1,5 miljard ringgit.

“De huidige racekalender is zeer vol. Als Maleisië weer interesse toont, moeten we concurreren met andere landen voor een plek,” aldus Yeoh. In de regio is Singapore al jarenlang een vaste waarde met de nachtrace, terwijl Thailand vanaf 2028 een Grand Prix in Bangkok wil organiseren.

Toch houdt Maleisië de deur niet volledig dicht. Yeoh gaf aan dat commerciële partijen een rol kunnen spelen: “Als er bedrijven bereid zijn de kosten te dragen, staan wij open voor samenwerking.”

