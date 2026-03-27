Lewis Hamilton is een van de coureurs die dit jaar wel van het racen geniet. Een contrast met vorig seizoen, toen de coureur nog na de GP Abu Dhabi aangaf even helemaal klaar te zijn met de Formule 1. Hamilton onthult hoe hij voortaan de races aanpakt: ‘Ik laat me gewoon niet meer afleiden door alle onzin die overal om me heen wordt gepraat’.

Lewis Hamilton staat na een teleurstellend debuutseizoen bij Ferrari een stuk optimistischer aan de Grand Prix-starts in 2026. De Britse wereldkampioen zat er na de afgelopen GP Abu Dhabi nog helemaal doorheen, nadat hij een jaar lang geen enkel tripje naar het ereschavot mocht maken. Hamilton kon echter de knop weer omzetten tijdens de winterstop, en onthult nu hoe hij de races in het nieuwe jaar aanpakt.

“Ik denk dat het gewoon een kwestie van een andere houding is”, vertelt de Ferrari-coureur tegen de media in Japan. “Ik laat me gewoon niet meer afleiden door alle onzin die overal om me heen wordt gepraat, zodat ik kan blijven zien wie ik werkelijk ben. En wat ik kan. Hopelijk dat je dat hebt gezien tijdens de laatste twee races, vooral de laatste in China. Ik blijf me de rest van het jaar inzetten om dat te laten zien. Ik ben niet kwijtgeraakt wat ik had. Ongeacht wat sommigen van jullie (de media, red.) of mensen die dat schrijven, zullen zeggen, ik blijf me laten zien. Ik train harder dan ooit.”

‘Ik geef alles wat ik heb’

Volgens de wereldkampioen is dat ook wat hem als coureur onderscheidt. “Vorig jaar was ik in Tokio tussen deze race en de vorige race. Ik heb zo’n honderd kilometer hardgelopen. Geen van de coureurs tegen wie ik race heeft zo hard getraind als ik. Ik geef alles wat ik heb. Zeker op mijn leeftijd. Ik vind dat geweldig. Ik heb nog steeds die drive om mezelf te pushen.” Hamilton geeft toe dat hij vorig jaar zijn zelfvertrouwen wel even was verloren, maar dit seizoen deze weer heeft gevonden. “Dat is volgens mij de ultieme test voor een atleet: of je het kunt waarmaken. En weer de beste kan worden. En blijven proberen. Zo laat je zien wat je in huis hebt.”

