De massale leegloop bij Red Bull krijgt mogelijk opnieuw een vervolg, zo hint voormalig monteur Kenny Handkammer. De Engelsman voorspelt dat gelauwerd strateeg Hannah Schmitz het team zal verlaten. De renstal nam in relatief korte tijd al afscheid van meerdere sleutelfiguren, onder wie Rob Marshall, Will Courtenay, Jonathan Wheatley en Adrian Newey. Onlangs werd ook het vertrek van race-ingenieur Gianpiero Lambiase aangekondigd.

Na een wisselvallig 2025, waarin Red Bull pas in de tweede seizoenshelft serieus kon meestrijden om het wereldkampioenschap, zijn de voormalig wereldkampioenen er in het huidige F1-seizoen niet op vooruitgegaan. Het team van Max Verstappen kijkt terug op de slechtste seizoensstart in ruim tien jaar en bevindt zich voorlopig in het middenveld in plaats van in de voorhoede. Te midden van deze sportieve crisis flirt de Nederlandse topcoureur openlijk met zijn pensioen. Lambiase – al jarenlang zijn rechterhand bij Red Bull – heeft bovendien al aangekondigd dat hij na 2027 naar McLaren vertrekt.

Hannah Schmitz

Mogelijk moet de Oostenrijkse renstal binnenkort ook afscheid nemen van topstrateeg Hannah Schmitz. In de The Two Mechanics-podcast beweerde voormalig Red Bull-monteur Kenny Handkammer dat de Britse een transfer overweegt. “De teloorgang van Red Bull is behoorlijk triest”, aldus Handkammer. “Als ik de CEO was, zou ik eens goed bij mezelf te rade gaan: ‘Wie ben ik allemaal kwijtgeraakt?’ Christian Horner, Adrian Newey, Jonathan Wheatley, Gianpiero Lambiase, Will Courtenay”, somde hij op.

“Het lijkt erop dat Hannah Schmitz ook vertrekt”, vervolgde hij. “Dat zijn al heel veel belangrijke mensen en het lijkt erop dat er nog meer zullen volgen. Hoe kun je het team dan opnieuw vormgeven? Dat is echt een raadsel.” Schmitz kwam in 2009 bij het team als strategie-ingenieur en heeft zich sindsdien opgewerkt tot een van de belangrijkste schakels in de Red Bull-machine. Haar waterdichte strategieën hebben bijgedragen aan meerdere belangrijke overwinningen voor Verstappen.

