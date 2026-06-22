De Formule 1 strijkt komend weekend neer in Oostenrijk, de eerste halte in een nieuw Europees tweeluik. Het is een thuisrace voor Red Bull en stercoureur Max Verstappen, die als vanouds kan rekenen op veel steun vanaf de Oranje-tribunes. Anno 2026 moet de Oostenrijkse renstal alle zeilen bijzetten om indruk te maken voor eigen publiek, niet in de laatste plaats omdat een hittegolf het weekend in Spielberg dreigt te beïnvloeden. Check hier het weerbericht voor de GP van Oostenrijk.

Het weer heeft tot dusver slechts een bescheiden rol gespeeld in het huidige F1-seizoen. Echte regenraces zijn er nog niet geweest. In Montreal startten veel teams op regenbanden, maar binnen de kortste keren werd er al gewisseld naar de droge slicks. Inmiddels is het Europese seizoen – en de Europese zomer – in volle gang en gaan Max Verstappen en consorten veelal zonovergoten sessies tegemoet. Het huidige weerbericht voor de GP van Oostenrijk belooft opnieuw een warm weekend – misschien wel té warm – met daarnaast kans op zomerse buien.

Weerbericht GP Oostenrijk

Op vrijdag, wanneer de eerste vrije trainingen worden verreden, stijgt het kwik direct tot 32 graden Celsius op de Red Bull Ring. Tijdens deze sessies is er geen wolkje aan de lucht en is de kans op neerslag vooralsnog verwaarloosbaar. Bezoekers van het raceweekend wordt aangeraden zonnebrandcrème mee te nemen; met liefst vijftien zonuren kun je op de tribunes langs het circuit snel verbranden.

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Zaterdag verandert er weinig. De zon blijft volop schijnen tijdens de derde vrije training en de kwalificatie, al trekken er in de middag wel wat wolken over het circuit. Het wordt opnieuw zo’n 32 graden Celsius, al bedraagt de kans op regen ongeveer 50 procent. De meeste neerslag valt echter in de avond, terwijl de kwalificatie al om 16.00 uur van start gaat. Ook op zondag blijft het zomers in Oostenrijk. De temperaturen lopen opnieuw op tot ongeveer 32 graden Celsius, met veel zon in de ochtend. In de middag – wanneer de Grand Prix op het programma staat – kan daar echter verandering in komen. Mogelijk trekken er tijdens de race zomerse buien over het circuit. De huidige kans op neerslag bedraagt liefst 75 procent.

Hittewaarschuwing

Zonneschijn én regen dus. Mogelijk geeft de FIA later deze week nog een officiële hittewaarschuwing af voor het weekend in Oostenrijk. Normaliter wordt die afgegeven als er gedurende het hele weekend temperaturen boven de 31 graden Celsius worden verwacht. De ‘Heat Hazard Declaration’ is een relatief nieuw wapen van het bestuursorgaan. Deze werd vorig jaar ingevoerd nadat meerdere coureurs hadden geklaagd over extreme hitte in de cockpit op sommige circuits. Bij een FIA-hittewaarschuwing zijn rijders verplicht het controversiële koelvest te gebruiken, of het equivalent aan ballast mee te nemen.

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