Ferrari heeft na de bekendmaking van de ADUO-motorranglijst door de FIA er geen gras over laten groeien. De Scuderia heeft meteen voor de GP Oostenrijk upgrades voor de krachtbron meegenomen, maar volgens Charles Leclerc garandeert dat nog zeker geen herhaling van het succes in Barcelona: ‘Het is geen revolutie, maar wel een stap in de goede richting’.

Charles Leclerc had maar een uurtje in de SF-26 op de vrijdag in Oostenrijk. Rookie Dino Beganovic nam namelijk VT1 voor zijn rekening. Hoger dan een achtste plaats kwam de Monegask echter niet tijdens de tweede vrije training. Leclerc was daarom ook niet erg tevreden na de sessies. “Ik ben niet zo zeker van (een goed resultaat dit weekend, red.), maar ja, zeg nooit nooit”, aldus de Ferrari-coureur.

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“Het klopt wel dat er op dit moment, op die vrijdag in Barcelona, een aantal factoren waren die ons deden denken dat er nog behoorlijk wat potentie in de auto zat”, vervolgt de Monegask. “Het is een moeilijke vrijdag geweest voor het team, en we gaan proberen alles op een rijtje te zetten en te kijken wat we op zaterdag kunnen goedmaken.”

‘Geen wondermiddel’

Volgens Leclerc heeft de SF-26 op de Red Bull Ring vooral te maken met een gebrek aan grip. Zelfs de ADUO-upgrades die Ferrari alvast meegenomen heeft aan de krachtbron zullen volgens de Monegask geen ‘wondermiddel’ zijn.

“Er is achter de schermen enorm hard gewerkt om ervoor te zorgen dat de verbeterde motor nu klaar zou zijn”, vertelt de Ferrari-coureur verder. “Het is echter geen revolutie, maar wel een stap in de goede richting. En dat laat echt de mentaliteit van het team zien: alles op een rijtje proberen te krijgen en de grenzen van de ontwikkeling echt opzoeken om ervoor te zorgen dat we niets achterwege laten.”

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