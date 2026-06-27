Lewis Hamilton heeft onthuld in zijn begintijd bij Ferrari met een zware nekblessure te hebben gekampt. De Brit verzweeg tot nu toe zijn blessure, maar vertelde na zijn eerste zege voor de Italiaanse renstal hoe zijn debuutseizoen werd ontspoord door een crash tijdens zijn eerste testritten: “Ik kon zo’n negen weken lang niet veel doen”.

Lewis Hamilton begon zijn Ferrari-avontuur met zijn eerste Formule 1-seizoen zonder een podiumplaats. Dat was voor de Brit echter niet de enige pech waarmee hij in 2025 te maken kreeg. Hamilton heeft onthuld dat hij voorafgaand aan zijn Ferrari-debuut ook last had van een nekblessure. De zevenvoudig wereldkampioen liep deze op tijdens een crash bij de voorbereidingen op het seizoen.

‘Ik kon negen weken lang niet veel doen’

Tijdens een privé-testprogramma met oude Ferrari-bolides in Barcelona crashte Hamilton met de SF-23 op de tweede dag. “Ik ben vorig jaar tijdens de testritten heel hard tegen de muur gebotst”, onthulde Hamilton in Oostenrijk. “Daardoor schoot een van de tussenwervelschijven in mijn nek uit, waardoor de zenuw werd geraakt. Ik kon zo’n negen weken lang niet veel doen. Ik ging elke dag naar de chiropractor en kon fysiek gezien elke dag niet slapen.”

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“Ik slikte pijnstillers, kreeg een injectie; ik deed alles wat ik kon om het te verhelpen”, vervolgt Hamilton. “Dat was dus in feite de situatie waarmee ik moest leven. Dat is niet makkelijk in de positie waarin je je bevindt.” Inmiddels is de zevenvoudig wereldkampioen niet alleen allang weer hersteld, maar heeft hij ook zijn eerste zege in het Ferrari-rood binnen.

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