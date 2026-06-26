Lando Norris verwacht voorlopig geen Grands Prix meer te winnen bij McLaren. Na twee succesvolle seizoenen voor de renstal, staat het nu 121 WK-punten achter op leider Mercedes in het constructeurskampioenschap. Volgens Norris was het echter makkelijk voor de regerend wereldkampioen om de doelstelling voor het huidige seizoen aan te passen: “De derde plaats in Barcelona was voor ons al een overwinning”.

Lando Norris pakte in 2025 zijn eerste wereldtitel, maar het ziet er voorlopig niet naar uit dat de Brit deze een jaar later ook succesvol kan verdedigen. De Brit staat na zeven Grands Prix vijfde in het coureurskampioenschap, met een achterstand van 83 punten op leider Andrea Kimi Antonelli. Toch hoefde Norris niet echt te wennen aan deze nieuwe pikorde.

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“Ik zou heel graag meer races winnen, en het is het beste gevoel ter wereld, maar ik denk dat ik al vrij vroeg in het seizoen heb geaccepteerd dat we voorlopig geen races zullen winnen”, zei de McLaren-coureur tegen de aanwezige media in Oostenrijk. “Eerlijk gezegd waren we er dichtbij in Miami, en Oscar was er dichtbij in Japan, dus misschien was dat een leuke verrassing geweest.”

Volgens Norris was het voor McLaren ook helemaal niet moeilijk om nieuwe doelen te stellen voor het huidige seizoen, nadat het team twee jaar op rij de constructeurstitel pakte. “De derde plaats van afgelopen weekend (in Barcelona, red.) was voor ons een overwinning. Het voelde als een geweldige race. Ik heb heel goed gepresteerd. Ik heb het hele weekend goed gereden. Dat voelde als een overwinning, het was slechts een derde plaats, maar dat is de nieuwe verwachting die we moeten stellen.”

‘Lopen drie maanden achter’

Toch geeft McLaren zich nog niet helemaal gewonnen en heeft het team net als de concurrentie upgrades mee naar Oostenrijk genomen, inclusief een eigen versie van de ‘Macarena’-vleugel. Het onderdeel zou tijdens de vrije trainingen getest worden, maar werd voor VT1 alweer van de bolide gehaald. Toch is het volgens Norris een ‘cool’ en ‘innovatief’ project vanuit zijn renstal. “Ik wou dat we het drie maanden geleden al hadden gehad. Dit is dus waarom ik zeg dat we drie maanden achterlopen qua ontwikkelingen”.

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