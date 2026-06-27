Red Bull vreest dat hun positie bovenaan de motorranglijst van de FIA nog wel eens verstrekkende gevolgen kan hebben. Het bestuursorgaan oordeelde begin juni dat de renstal over de beste motor van de grid beschikt, waardoor Red Bull onder de ADUO-regeling geen upgrades mag meebrengen aan de krachtbron. Het team is echter bang dat de concurrentie hun nu in een ‘val’ kan lokken, omdat de regeling de concurrentie niet dwingt om met de extra doorontwikkelingskansen de verbrandingsmotor te verbeteren.

De ADUO-regeling (wat staat voor Additional Development and Upgrade Opportunities) werd dit seizoen in het leven geroepen om worstelende motorleveranciers een kans te geven om hun achterstand weg te werken. Onder het systeem krijgen leveranciers die achterlopen op de door de FIA aangewezen beste motor van de grid meer doorontwikkelingsmogelijkheden. Begin juni wees het bestuursorgaan verrassend de Red Bull-krachtbron als maatstaf aan.

LEES OOK: Red Bull tempert hoge verwachtingen rond upgrades: ‘Te vroeg voor conclusies’

Gesprekken over de uitslag van de motorranglijst zijn al bezig tussen Red Bull en de FIA, maar het lijkt er niet op dat het bestuursorgaan het oordeel zal wijzigen. De angst bestaat nu dat de concurrentie de Oostenrijkse renstal in een situatie zoud kunnen manoeuvreren waarin het geen prestatieverbeteringen aan de motor kan doorvoeren.

Dat laatste komt doordat de ADUO-regeling de leveranciers niet dwingt om het verbrandingselement te verbeteren waarop de ranglijst is gebaseerd – zij kunnen er namelijk voor kiezen om andere aspecten te ontwikkelen. Mocht dit inderdaad gebeuren, dan houdt Red Bull ook tijdens de volgende beoordelingsperiodes de beste verbrandingsmotor en loopt het wederom extra ontwikkelingskansen mis.

Nachtmerriescenario

Teambaas Laurent Mekies sprak in Oostenrijk ook over dit nachtmerriescenario voor Red Bull. Toen hem werd gevraagd naar het risico dat Red Bull in de val zou kunnen lopen als rivalen een tactisch spel zouden spelen met upgrades, zei de Fransman: “Je hebt gelijk. Dat risico is groot voor Red Bull, dus je hebt volkomen gelijk dat je daarop wijst. Het is een van de redenen waarom het voor Red Bull, en meer in het algemeen voor de sport, van cruciaal belang is dat we daar een goed beeld van krijgen.”

Lees hier alles over de GP Oostenrijk

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.